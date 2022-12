A Fazenda 14: Galisteu explica dinâmica da última semana do reality show

A apresentadora Adriane Galisteu deu todos os detalhes da última semana de A Fazenda 14

A Fazenda 14 está chegando ao fim! O programa tem data marcada para encerrar no dia 15 de dezembro e nesta terça-feira (6), após a formação da roça, a apresentadora Adriane Galisteu explicou ao público como serão os últimos dias dentro do reality show rural.

Uma programação já havia sido vazada para o público, mas por conta das últimas duas desistências do jogo, de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, a produção de A Fazenda 14 precisou fazer algumas mudanças.

Confira como será a última semana:

No domingo todos os eliminados voltam para uma prova especial e terá a formação de uma roça surpresa.

Na segunda-feira terá eliminação e em seguida a formação de mais uma roça.

Terça-feira será dia de dinâmica com todos os participantes do programa e eliminação.

Quarta-feira acontecerá a grande festa da final, com a participação de todos os peões.

Quinta-feira será a grande final do reality show rural.

Veja o recado de Galisteu:

Pega a agenda e anota as datas que prometem entregar t-u-d-o nessa reta final de #AFazenda 📅 🥵 #RoçaAFazendapic.twitter.com/8mLqG3mlqJ — A Fazenda (@afazendarecord) December 7, 2022

Nesta terça-feira (6), o programa A Fazenda 14 teve sua última roça com dinâmica tradicional formada pelos seus peões que ainda estão no jogo. Bia Miranda, André Marinho, Moranguinho e Bárbara Borges se deram mal e estão na berlinda. Todos eles menos a neta de Gretchen competem amanhã (7) pelo último chapéu do fazendeiro.

A formação da berlinda começou com André Marinho abrindo os poderes do lampião e decidindo ficar com o vermelho, entregando o amarelo para Iran Malfitano. O fazendeiro da semana, Pelé MilFlows indicou Bia para ocupar o primeiro banquinho da roça. Já pela votação da casa, André ocupou o segundo espaço. Para começar o resta um, Iran foi escolhido por conta do poder amarelo, onde o dono podia iniciar o resta um. Assim, Moranguinho sobrou na dinâmica e ocupou o terceiro banco da berlinda.