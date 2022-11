A Fazenda 14: Galisteu anuncia roça falsa na próxima semana do reality show

A apresentadora, Adriane Galisteu, deixou claro que a próxima roça será falsa em A Fazenda 14

Preparados para as emoções de uma roça falsa?! No começo da edição desta quarta-feira (23), Adriane Galisteu anunciou para os telespectadores de A Fazenda 14, que a roça da semana que vem será falsa!

Ao explicar, a apresentadora enfatizou o fato que a produção do reality show rural está avisando antecipadamente ao público sobre a dinâmica. Provavelmente, esse pronunciamento se deu pelas críticas que o programa recebeu por conta da roça dupla, que não havia sido avisada antes para o povo de casa.

“Segura essa emoção gente, porque semana que vem vai rolar roça falsa! E vamos ter muita surpresa, vocês não perdem por esperar. Avisei e pronto. Os detalhes eu vou contar no momento certo para vocês, mas segura essa emoção. Porque, semana que vem tem roça falsa“, disse Galisteu ao explicar sobre a roça falsa.

Confira:

Com toda a repercussão negativa que o reality show rural recebeu após a dinâmica deste domingo (20), onde Deolane Bezerra brigou intensamente com Kerline Cardoso e Bárbara Borges, chegando ao ponto de ameaça de agressão. A Aurora Alimentos, patrocinadora do programa, se manifestou em suas redes sociais.

Na nota publicada, a empresa disse: “Devido aos últimos acontecimentos no programa ‘A Fazenda’, informamos que somos contra qualquer tipo de conduta ofensiva e ameaçadora, seja ela por meio de palavras ou atitudes, que firam a integridade física e/ou psicológica de alguém. Assim, ressaltamos que a Aurora Alimentos não compactua e não incentiva tais comportamentos”.