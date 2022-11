A Fazenda 14: Fim do grupo B? Segundo Deolane o grupo acabou após as últimas eliminações

Deolane e aliados conversaram sobre o final do grupo B após as últimas eliminações, confira:

O clima está tenso em A Fazenda 14! Após uma dinâmica que envolveu muita briga entre a maioria dos participantes do reality show rural, os membros do grupo A foram esfriar a cabeça fora da casa e longe dos rivais. Mas, o assunto da conversa não mudou muito.

Segundo Deolane Bezerra, o grupo B acabou após a saída dos últimos dois participantes, Deborah Albuquerque e Alex Gallete. Em conversa com Bia, Pétala, Moranguinho e André, a advogada disse: “Vocês prestaram a atenção que o grupo B real acabou? Porque tem 3 dos que eram neutros lá, todo mundo foi embora, que era grupo B na veia, e nós estamos desde do começo". Os aliados concordaram com a opinião da loira.

Veja a conversa:

A advogada Deolane Bezerra foi o grande nome durante a dinâmica deste domingo (13) em A Fazenda 14. A loira tretou com Bárbara Borges e depois trocou o foco de suas ofensas para Pelé Milflows.

A briga começou com a advogada dizendo que Pelé é uma pessoa falsa dentro do jogo: "Te acho falso, acho seu olhar maldoso, o seu olhar é falso demais. E eu vejo. O que eu mais faço aqui é observar. Se policie", disse Deolane.

Ao se defender, o rapper afirmou que a loira se exalta no programa e por isso os outros participantes têm medo de brigar com ela. “Eu só falei que eu não ia ter medo de você, porque muitas pessoas aqui acabam tendo receio de brigar com você, porque você se exalta, você ameaça, você xinga, você fala que vai atropelar um", afirmou Pelé.