A Fazenda 14: Ex-apresentador do programa, Britto Jr., denuncia A Fazenda de manipulação psicológica

Britto Jr. explicou aos seus seguidores a maneira que a produção manipula os participantes

Britto Jr., apresentador de A Fazenda durante 7 edições, resolveu abrir o jogo e detonou o programa em um vídeo publicado em seu YouTube, contando a todos da internet sobre a manipulação psicológica que o diretor do programa faz para os famosos aceitarem participar.

"É uma manipulação psicológica, que produz muitas vítimas, mas não deixa rastros", disse o comunicador.

O ex-apresentador do reality show rural pontuou que o argumento usado para Deolane Bezerra entrar no jogo foi que ela seria a grande campeã por ser influente nas redes sociais e ter possibilidades de bons resultados em audiência e faturamento comercial.

"Entender o que está acontecendo em A Fazenda é muito mais fácil do que parece. Para convencer Deolane Bezerra a entrar no reality disseram para ela que ela tinha tudo para ser a grande campeã no final. Esse argumento a direção usa para convencer os artistas mais caros, mais populares, a maioria não cai nessa conversa, mas a Deolane caiu", explicou.

Ele ainda explicou que o motivo da advogada deixar o jogo foi a volta de Bárbara Borges, onde ela percebeu que poderia não ser a vencedora. “Era tudo o que a direção do programa precisava para abalar a confiança da advogada e da sua família também. Ela bateu o sino e, bingo, ficou para a maioria a impressão de que Deolane pediu para sair porque achou que iria perder no final”, completou Britto.

Por fim, Britto Jr. deixou claro sua opinião sobre o futuro do programa e da Record TV: “No dia em que um participante se der conta disso e a justiça lhe der ganho de causa contra a emissora por manipulação do andamento do jogo e, por consequência, de seus resultados finais, vocês podem escrever o que eu tô dizendo, haverá uma avalanche de processos, retroativos inclusive, e o prejuízo será tão grande que vai abalar as estruturas da empresa. Vai precisar de muito dinheiro para indenizar as vítimas dessa manipulação”.

Os 6 participantes de A Fazenda 14 tiveram uma grande surpresa antes da formação da roça desta terça-feira (6). Provavelmente para acalmar o coração dos peões e nenhum mais desistir do jogo, a produção do reality show rural mostrou vídeos de recados dos familiares.

André Marinho recebeu um vídeo de sua mulher Drika e seus filhos, já Moranguinho ganhou um recado especial de Naldo Benny e sua filha. A mãe de Babi foi a responsável por passar uma mensagem para a peoa, ao lado dos filhos. Bia Miranda recebeu um vídeo emocionante de seu pai. Pelé Milflows também recebeu um recado de sua mulher e filho, e Iran Malfitano viu uma mensagem de sua irmã.