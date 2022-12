A Fazenda 14: Entenda tudo sobre a reta final do reality show rural

Faltam poucos dias para o final de A Fazenda 14, confira a programação do reality

A Fazenda 14 está chegando em sua reta final, o reality show está previsto para terminar no dia 15 de dezembro, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Roça falsa e quatro eliminações em apenas uma semana, são alguns dos próximos acontecimentos do programa.

Segundo o colunista do Portal R7, Flávio Ricco, os próximos dias serão lotados e prometem muito entretenimento para o público de casa. Nesta quinta-feira (1), acontecerá a primeira roça falsa do jogo, onde o peão escolhido pelo povo poderá ver os participantes dentro da casa.

Já na próxima quinta-feira (8), dia de eliminação, o jogo segue normalmente. No mesmo dia, os peões serão surpreendidos pela formação de uma nova roça, e haverá uma eliminação no sábado (10). No dia seguinte, os participantes eliminados do reality show voltam para a sede para a realização de uma prova especial que os dividirá em duas roças, uma decidida na segunda-feira (12) e a outra na terça-feira (13).

Finalizando a programação de A Fazenda 14, ainda no dia 13, os ex-peões retornarão ao reality show para uma dinâmica que promete muita briga e confusão. Já a festa final com todos os peões acontecerá na quarta-feira (14), véspera da grande final do programa.

Galisteu explicou como vai funcionar a Roça falsa dessa semana. Gostaram? #AFazendapic.twitter.com/LG96sUtacA — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

Será? A advogada Deolane Bezerra simplesmente adivinhou que a roça desta semana do reality show rural A Fazenda 14 seria falsa. Durante uma conversa com aliadas, ela revelou seus planos para essa informação.

Na noite desta quarta-feira, 30, ela estava conversando com Moranguinho, Bia e Pétala, quando decidiu armar um plano para surpreender o grupo rival. As informações que Deolane diz ter são verídicas, fazendo com que os internautas ficassem com uma pulga atrás da orelha sobre como ela conseguiu saber das estratégias da produção.