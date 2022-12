A Fazenda 14: Eliminado, Vini Buttel aposta em quem achar que vai ganhar reality; Veja quem é

Ex-peão Vini Buttel diz em quem aposta que levará o prêmio para casa após saída de Moranguinho

Nesta sexta-feira, 9, o ex-peão Vini Buttel deu seu palpite de quem será a grande ganhadora do reality show rural A Fazenda 14. O eliminado aposta que a ex-paquita Bárbara Borges levará o tão almejado prêmio, depois da eliminação de Moranguinho na última quinta-feira, 8.

Enquanto conversava com Lucas Selfie, no Link Podcast, o ex-aliado do Grupo A acredita que Babi levará o prêmio para casa, mas que tentará ajudar Bia Miranda de todas as formas. “Eu acho que vai ser muito difícil, mas o Grupo A vai fazer tudo o que puder”, garantiu.

“A Babi tá sendo campeã muito por mérito e inteligência dela, mas também pelo sistema, a mídia. Tudo foi muito forte em torno de Babi por ela ser a antítese de Deolane. Ela vai vencer por uma conjuntura de fatos”, completou.

Bia Miranda surpreende a internet ao passar o dia rindo com os rivais

Diferente do que muitos imaginavam, Bia Miranda passou o dia tranquilo e rindo dentro de A Fazenda 14. A jovem foi a única participante do grupo A que continuou na casa, ainda por cima, com mais quatro peões que ela teve embates diretos.

Mas, surpreendendo o público, ela passou o dia conversando com seus rivais. No momento, em um bate-papo com Iran Malfitano e André Marinho, eles relembraram quando Ingrid Ohara jogou fezes do cavalo nas roupas e objetos pessoais de Vini Buttel.