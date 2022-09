A Fazenda 14: Eita! Aos prantos, Ruivinha de Marte faz as malas para deixar ‘A Fazenda 14’

A funkeira quer desistir do programa e fez as suas malas

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 23h47

Após receber diversas críticas dos companheiros de reality na dinâmica que aconteceu neste domingo (25), a funkeira Ruivinha de Marte ficou desestabilizada, caiu no choro e fez suas malas para sair do programa.

Na dinâmica, diversos dos seus companheiros de reality disseram que a participante “está no SPA”, para dizer que Ruivinha não faz as tarefas da casa e é uma planta na edição. Mal com a situação, a cantora pretende deixar o programa.

Será que vem desistência por ai?!

Não aguenta mais! A influenciadora digital Deolane Bezerra se desesperou e decidiu sair de A Fazenda 14. Depois de uma noite intensa, com muitas confusões e ataques vindo de seus rivais, a loira caiu no choro.

Decidida a não permanecer no programa da Record TV, a advogada procurou seus amigos e amigas, se despedindo e fazendo um apelo para as confinadas que permanecerem dentro da casa após sua saída. Com Bia Miranda e Pétala, Deolane perguntou se as influenciadoras ficariam bem sem ela, chorando e afirmando que não aguenta mais ficar no jogo.

Depois de falar com as amigas, a loira procurou a apresentadora Ingrid Ohara, se despedindo e afirmando que ama muito a influenciadora. "Eu te amo, de coração", afirmou Deolane.