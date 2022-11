A Fazenda 14: Deolane se emociona e chora ao ouvir música de MC Kevin

Produção do reality toca música de MC Kevin e Deolane se emociona

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 00h35

A festa desta sexta-feira (18) foi cheia de emoções para Deolane Bezerra, a produção do reality show rural colocou para tocar a música Doutora 2, escrita por MC Kevin para a amada. Apesar de no começo da canção ela dançar e cantar animada, após um tempo a advogada sentou na mesa e começou a chorar.

No momento, ela foi consolada pelas amigas Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho, que também estavam cantando animadas a música. Pétala chegou a pedir para a produção tocar a música doutora 3.

Anteriormente, Deolane já havia se emocionado ao comentar sobre o relacionamento com o funkeiro, que morreu no ano passado ao cair da sacada de um hotel onde estava hospedado.

Confira o momento:

A volta de um peão da roça para a sede é um dos momentos mais marcantes em A Fazenda 14, principalmente, por conta das reações dos participantes, os amigos gritam e comemoram e os rivais, fazem cara feia.

Ruivinha de Marte foi a eliminada de ontem (17) e Bia Miranda foi a segunda peoa a voltar para casa. No momento que a neta de Gretchen estava chegando, Pétala Barreiros ficou na frente da porta ao lado de Kerline e assim que viu que a amiga voltando, quis enganar a ex-BBB. A influenciadora digital disse: “Chegou, Ruivinha!”, e virou as costas, Kerline se preparou para dar uma abraço na aliada, mas quem entrou no lugar foi Bia.