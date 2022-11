A Fazenda 14: Deolane e Deborah discutem e a ruiva chama a advogada de bafuda ao vivo

Deborah entregou a placa de mau-caratismo para Deolane e fingiu desmaio

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 00h50

Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque brigaram novamente em A Fazenda 14, dessa vez, a treta ocorreu durante uma dinâmica no programa A Hora do Faro, ao vivo neste domingo (6). Na ocasião, os peões precisavam entregar placas aos outros e a ruiva entregou a de mau-caratismo para a advogada.

Deborah explicou que o motivo era que Deolane criticou Alex Gallete diversas vezes na formação da última roça, mas na hora de puxar um peão, escolheu Iran Malfitano: “Deolane e Alex tiveram um embate seríssimo no ao vivo e ela sabonetou na hora de puxar o Iran Malfitano, que não teve um grande embate com ela. Eu não entendi até agora a puxada dela”, explicou a jornalista.

Após a fala da ruiva, Deolane começou a rebater e as duas brigaram por conta da história do leite condensado, que Deborah escondeu do grupo A. E não parou por aí, Deborah imitiu a advogada falando e recebeu a crítica de preconceituosa e xenofóbica.

Antes de Rodrigo Faro pedir para as participantes voltarem ao seu lugar, as duas foram discutir cara a cara e Deborah disse: “sem bafo” e imitiu estar desmaiando por conta de Deolane.

Veja os vídeos da briga:

Hoje, na dinâmica do faro, Deborah pegou a plaquinha: diploma de mal caratismo.

A Déborah como sempre, com uma nescessidade imensa de aparecer e ser o centro das atenções, deu a placa para a Deolane + pic.twitter.com/vwfQVNGzqQ — Rádio Da Doutora ⚖️ (@RadioDra) November 6, 2022

E já que não recebeu plaquinha de ninguém, tentou chamar atenção brigando com a Deo.

Como já esperado, a Deolane não ficou calada e rebateu. pic.twitter.com/wqp3m3urrK — Rádio Da Doutora ⚖️ (@RadioDra) November 6, 2022

Deborah por sua vez, tentou chamar atenção e foi desfilar na frente de todos, obviamente para fazer o “vt” mas a Deolane não deixou barato! pic.twitter.com/9eEKFXrGq2 — Rádio Da Doutora ⚖️ (@RadioDra) November 6, 2022

E por fim, a Deolane como sempre, não deitou e peitou a Deborah na mesma altura. pic.twitter.com/obF1UVj12z — Rádio Da Doutora ⚖️ (@RadioDra) November 6, 2022

Deolane Bezerra e Iran Malfitano brigaram e trocaram diversos xingamentos neste domingo (6), após a Prova de Fogo onde os dois participantes ajudaram Pétala Barreiros, campeã da prova.

A discussão começou depois da advogada acusar Iran de fazer corpo mole na prova para prejudicar Pétala: “Dando uma de doido, logo ele que sabe fazer prova”, disse Deolane para a amiga. O ator não gostou das falas da loira e os dois começaram uma briga feia.