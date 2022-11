A Fazenda 14: Deolane é capacitista com Deborah e ruiva chama ajuda de Marcos Mion

Deolane e Deborah voltaram a se estranhar durante uma dinâmica em A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 17h57 - Atualizado às 18h09

Nesta segunda-feira, 7, o reality show rural A Fazenda 14 mostrou que não irá parar de gerar polêmicas. Durante uma dinâmica de um patrocinador, Deborah Albuquerque e Deolane Bezerra voltaram a se estranhar, fazendo com que a advogada usasse um termo capacitista para tentar xingar a ex-Power Couple.

A briga se iniciou quando a ruiva repreendeu a viúva de Mc Kevin, que queria pegar produtos de uma geladeira que a jornalista achou que fosse para o outro grupo de peões do reality, visto que eles estão divididos em dois grupos.

A advogada, no entanto, não deixou barato: "Nada a ver, é de todo mundo. Estão ali os acompanhamentos, querida. Retardada, quer a geladeirinha só pra ela", reclamou Deolane para a ruiva.

Deborah, lamentou o uso da palavra como forma de xingamento. “A palavra 'retardada' é forte, as pessoas têm problema mesmo", pontuou a ruiva, sendo acolhida pelos outros participantes de seu grupo de aliados, mas que mostraram que a geladeira era de todos e que Deolane estava certa.

"Bafuda chata, foi mexer nas nossas coisas só pra encher o saco. E ainda me chamou de morta de fome e outras coisas que não se pode falar na TV. Deixa o Mion pegar ela pra ela ver, deixa o Mion pegar ela”, completou.

Enquanto Deborah lamentava a atitude da advogada, Deolane reclamava: "Eu sei que faz por ousadia. Eu achei que cada um tinha a sua geladeira, ali ela já estava me xingando. Xingou, levou", disse ela, para seus aliados.

Veja a briga entre Deolane e Deborah que levou ao uso de uma palavra capacitista pela advogada:

Entrada de Deolane no reality 'A Fazenda'

Advogada com escritório de direito, antes de entrar no reality Deolane falou sobre seus motivos para querer ser confinada. “Eu quis entrar em A Fazenda pelo motivo que todo mundo quer e talvez não fale: pela visibilidade. Para as pessoas conhecerem a verdadeira Deolane. Eu sou muito julgada e espero passar uma boa imagem”, desabafou.