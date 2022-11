A Fazenda 14: Deolane e André batem boca ao vivo e precisam ser separados

Os dois participantes, Deolane e André, brigaram antes da prova do fazendeiro

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 00h07

Mais uma treta em A Fazenda 14! Deolane Bezerra e André Marinho protagonizaram uma briga feia minutos antes de começar a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (16). O motivo da discussão foi a saída do peão do grupo A.

O embate começou quando André disse que agora está sozinho no jogo e faz parte do grupo C, a advogada aproveitou o momento para chamá-lo de traidor e disparou: "Traidor, traidor. Queria colocar um de nós [na roça] para livrar seu amigo".

"Não sou traidor. Vocês que me colocaram na roça", rebateu André. "Você não tá com a gente. Palhaço!", disse a advogada.

Os dois peões precisaram ser separados pelos amigos, que ficaram com medo de uma agressão acontecer. Logo após o embate, eles desceram para realizar a prova do fazendeiro.

Veja a briga:

O mega barraco entre Deolane e André no ao vivo #ProvaDoFazendeiro



pic.twitter.com/Fb8OhrNWKy — Dantas (@Dantinhas) November 17, 2022

Temos fazendeira nova na área!

Deolane Bezerra venceu a prova do fazendeiro desta quarta-feira (16), contra Ruivinha de Marte e André Marinho. A advogada se livrou da eliminação de amanhã e garantiu mais uma semana dentro de A Fazenda 14.

Na prova de agilidade e memória, os peões tinham que assistir vídeos que mostravam 5 produtos por rodada e os participantes precisavam memorizar o número de cada. Após isso, Galisteu sorteava o número que cada peão precisava buscar no mercado de Aurora. A cada acerto, os peões ganhavam mais pontos.