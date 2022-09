A Fazenda 14: Deolane Bezerra se despede de amigas e decide deixar reality show

Deolane se despediu de Ingrid, Bia Miranda e Pétala, fazendo um apelo para as amigas; confira

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 23h42

Não aguenta mais! A influenciadora digital Deolane Bezerra se desesperou e decidiu sair de A Fazenda 14. Depois de uma noite intensa, com muitas confusões e ataques vindo de seus rivais, a loira caiu no choro.

Decidida a não permanecer no programa da Record TV, a advogada procurou seus amigos e amigas, se despedindo e fazendo um apelo para as confinadas que permanecerem dentro da casa após sua saída. Com Bia Miranda e Pétala, Deolane perguntou se as influenciadoras ficariam bem sem ela, chorando e afirmando que não aguenta mais ficar no jogo.

Depois de falar com as amigas, a loira procurou a apresentadora Ingrid Ohara, se despedindo e afirmando que ama muito a influenciadora. "Eu te amo, de coração", afirmou Deolane.

Veja os vídeos dos momentos:

Deolane ganha a Prova de Fogo

Neste domingo (25), ocorreu a segunda Prova de Fogo de A Fazenda 14, as peoas Deolane Bezerra e Rosiane Pinheiro escolheram os números certos no sorteio que precede a prova e disputaram o poder do lampião.

A advogada, vencedora da prova, ganhou dois poderes para serem usados na formação da segunda roça da edição. Escolhido pelo voto do público, o dono do poder da chama vermelha poderá repassar todos os votos que um peão recebeu para o outro. O segundo poder é divulgado apenas no dia da roça.

Na prova de memorização, a dupla precisava lembrar as cores das galinhas que passava no telão, quem acertasse o maior número de cores, vencia. Deolane acertou 18 vezes e Rosiane apenas 5, tornando a influencer a grande campeã.