A Fazenda 14: Deolane, Babi e Pétala disputam a roça falsa do reality show

Na quinta-feira o público decidirá quem deve ganhar a roça falsa

A final adiantada que muitos pediram chegou e nesta quinta-feira (1), o público terá uma ideia de quem é o peão favorito de A Fazenda 14. Acontece que, diferente das outras roças do programa, está em questão não irá eliminar um membro e sim, decidir quem será o participante escolhido para passar alguns dias no rancho e ter o privilégio de vigiar os peões de dentro da sede.

A disputa da roça falsa, tem Deolane e Bárbara, as grandes rivais da edição e o público do reality show rural torcia por esse embate.

Como os participantes da sede não sabem sobre a mudança na dinâmica do programa, logo após da Prova do Fazendeiro, a apresentadora Adriane Galisteu abriu as votações e deu espaço para as peoas da roça pedirem para continuar no programa.

Confira os depoimentos de Babi, Deolane e Pétala:

Babi está super abalada e pediu muito pra continuar no jogo 🤠 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/q0eYvBgtCr — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

Deolane também pediu o apoio do público! 😮‍💨 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/xGxd6vuHWb — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

E Pétala disse pro público votar nela nem que seja por pena 🫢 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/rmIaYkjTJ6 — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

Pelé Milflows é o novo fazendeiro da semana! Na prova de agilidade e rapidez, o rapper foi o melhor e conquistou o sonhado chapéu do fazendeiro, contra Deolane Bezerra e Bárbara Borges.

Para ganhar a disputa, os peões precisavam passar por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia. Os três roceiros disputaram a prova simultaneamente e no percurso, eles tinham que pegar as fichas com a imagem do animal que seria resgatado.