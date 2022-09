A Fazenda 14: Deborah fala sobre indicação pra roça e detona Deolane: "Acha que é o centro das atenções"

A influenciadora digital Deborah Albuquerque afrontou Deolane ao vivo, afirmando que a loira se acha; veja

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 23h28

A noite já começou pra lá de quente nas dependências da sede de A Fazenda 14. Em dia de eliminação, a influenciadora digital Deborah Albuquerque soltou o verbo, detonando Deolane Bezerra ao vivo.

Tudo começou com a apresentadora Adriane Galisteu fazendo perguntas polêmicas aos roceiros, e questionando Deborah sobre o que ela achou do voto de Lucas Santos, ex-fazendeiro.

"Dri, eu não acho [que o Lucas foi influenciado por Deolane], eu tenho certeza. Porque ele não tinha nenhum motivo e o critério dele até então seria quem tomasse mais punições, é... Seria críterios justos, e ele não teve nenhum embate comigo, não tomei nenhuma punição, não prejudiquei a casa", comentou Albuquerque, que continuou.

"Não encontrei motivo para ele [Lucas] votar em mim e pegar tanta raiva de mim, por conta dela [Deolane] e pedir silêncio enquanto ela estava gritando, aplaudindo gritando e me criticar quando eu estava reagindo as ofensas dela", comentou Deborah.

A ruiva finalizou o assunto criticando a postura de Deolane Bezerra. "Eu não vim para A Fazenda 14 para babar ovo, a Deolane acha que ela é o centro das atenções e todos nós estamos aqui para simplesmente fazer figuração pra ela, então eu não suporto isso. Se ela é brava, ela encontrou uma mais que ela!", desabafou.

Veja o momento:

Deborah foi indicada à Roça pelo Lucas a mando da Deolane? Olha o que a influencer disse sobre! 💥 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/MRhq34T4Wk — A Fazenda (@afazendarecord) September 23, 2022

Vini e Lucas armam estratégias

Esta quinta-feira, 22, é dia decisivo em A Fazenda. Com a primeira eliminação do reality acontecendo hoje, ViniButtel e Lucas Santos decidiram falar de estratégias.

“Acho que é hora de reorganizar. Não ficar só nessa guerra fria e mirar nos neutros”, opinou Vini ao lado de Lucas na sede da competição.

O ex- De Férias com Ex, que teria xingado Deolane Bezerra antes do reality, deu os nomes de quem achava ser “neutro”: Babi, Iran, André e Rosi. Ainda segundo Vini, qualquer um desses quatro competidores sairia em uma possível roça.

Porém, Lucas afirmou ao colega de confinamento que continuará votando em Deborah Albuquerque caso ela retorne da roça nesta quinta. O ator da novela Carrossel ainda comentou que “o grupo de lá”, não pretende votar em Deolane agora: “Eles estão comendo pela beirada, eles vão mandando um de cada vez, conforme for saindo, eles vão mandando os cabeças. Eles não vão bater em Deolane agora”.