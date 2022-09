A Fazenda 14: Deborah, Bruno e Shayan disputam a segunda prova do fazendeiro da temporada

Os três confinados lutam pelo título da prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (21), tentando escapar da primeira roça

Já não é novidade que a primeira formação de roça da temporada de A Fazenda pegou fogo. Com Bruno Tálamo, Deborah, Shayan e Tiago Ramos indicados, a noite da última terça-feira (20) foi marcada por bastante agitação e confusão no programa da Record TV.

Mas, mesmo com os ânimos bastante exaltados e temendo uma possível eliminação, a noite desta quarta-feira (21), pode ser de alívio para um dos peões que estão na berlinda.

No programa de hoje (21), uma das subcelebridades tem a chance de voltar com o chapéu após a segunda prova do fazendeiro, que será ao vivo. Com Tiago Ramos vetado da dinâmica, Deborah, Bruno e Shayan disputam o chapéu mais desejado do Brasil, buscando suas respectivas permanências no jogo. E aí, pra quem vai sua torcida?

Formação da roça

Vale lembrar que na formação da roça, Deborah foi a primeira participante a ser indicada, pelo voto do fazendeiro Lucas Santos.

O segundo peão a amargar os votos foi Tiago Ramos, que foi alvo de metade de casa. Bruno Tálamo, por sua vez, foi puxado da baia pelo ex-padrasto de Neymar, que foi rápido e firme na escolha.

Por fim, Shayan levou a pior na dinâmica do resta um, não sendo salvo por nenhum colega e sendo o último peão a ocupar o banquinho da roça.