A Fazenda 14: Deborah Albuquerque lamenta possível roça e afirma que prefere ser cancelada

Deborah comentou sobre o medo de ir pra roça, em conversa com críticas sobre postura de outros peões; confira

CARAS Digital Publicado em 18/09/2022, às 23h16

A influenciadora digital Deborah Albuquerque abriu o coração na noite deste domingo (18). Em um bate-papo intimista e pessoal com o modelo Shayan Haghbin, a confinada de A Fazenda 14 fez revelações sobre o medo de enfrentar a próxima roça.

O assunto iniciou com Shayan aconselhando a amiga, pedindo para ela não se intitular como cancelada. "Amiga, eu falo pra você, não se dá esse título", iniciou a influencer. Deborah rebateu o colega afirmando que fala sobre isso na brincadeira, mas que realmente é excluída por outros peões.

A ex-participante do Power Couple continuou com seus argumentos sobre os outros confinados do reality show. "Esse povo é um povo cancelador. Eu prefiro ser cancelada do que ser cancelador. Canceladores são injustos, eles te pegam para ficar de martelando. O que está me irritando aqui não é só armar pra votar", comentou.

Deborah voltou a desabafar sobre o sonho de fazer parte de uma temporada de A Fazenda, mas lamentou o fato de já ser mira na primeira semana do jogo. "Eu já vou pra primeira roça, meu sonho desde quando estava no Legendários era entrar em A Fazenda, e chega no momento de entrar, caí na primeira roça, já é um pesadelo", afirmou.

Confira o vídeo do momemento:

"Prefiro ser cancelada do que canceladora" 😬💥



Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 9 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/u0bl30zNAq — PlayPlus (@SigaPlayPlus) September 19, 2022

Deborah diz que Thomaz Costa joga sujo

Ainda na conversa com Shayan, na casa da árvore, Deborah disparou suas opiniões polêmicas sobre o ator Thomaz Costa, um de seus rivais dentro do programa. "Thomaz é o cara mais sagaz aqui, o que mais está jogando sujo. Os três da aliança [Thomaz, Deolane e Pétala]".

Por fim, a ruiva comentou sobre a postura de Pétala, afirmando que a influencer digital quer bancar uma jogadora que não consegue ser. "A Pétala é tão... Ela quer bancar uma jogadora", debochou. A dupla de aliados finalizaram o papo falando sobre como seus rivais se comportam.

Veja a conversa: