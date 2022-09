A Fazenda 14: Conheça os peões do Paiol

Cinco participantes disputam a preferência do público no Paiol para conquistar uma vaga em A Fazenda 14

Em A Fazenda 14, cinco participantes disputam a 21ª vaga no elenco do reality show da Record TV. Na noite desta segunda-feira, 12, a apresentadora Adriane Galisteu anunciou os nomes dos astros que estão disputando a dinâmica do Paiol.

Nesta temporada, o elenco do Paiol é composto por: André Santos, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sazaki.

Galisteu revelou que apenas um deles vai entrar no reality show. Os outros participantes vão ficar de reservas do elenco, caso alguém desista do jogo ao longo da temporada.

Saiba quem são os participantes do Paiol:

André Santos – ex-jogador de futebol.

Na pré-estreia do programa, ele foi questionado sobre o motivo para entrar em A Fazenda e ele contou que quer ter a experiência de fazer um reality show. “É um prazer enorme estar aqui. Vim pela experiência, eu joguei futebol a vida inteira e para mim agora é um objetivo novo, me relacionar, conhecer pessoas novas”, contou.

Bia Miranda – dançarina, modelo e é neta de Gretchen

Bia Miranda comentou sobre os rumores de romance com Adriano Imperador antes de ser confirmada no Paiol e foi questionada se acredita que ele vai torcer por ela. “Eu acho que vai porque até me mandou mensagem esses dias”, disse ela.

Claudia Baronesa – ex-Power Couple, empresária e mãe de MC Gui

Claudia Baronesa foi questionada sobre quando desistiu do Power Couple e se vai continuar no jogo em A Fazenda. “Eu tenho uma frase que levo comigo que é quando a gente para no meio do caminho, a gente não chega em lugar nenhum. Eu quero muito que o público me deixe ficar. Eu vim para colocar fogo no feno e aguar as plantinhas de A Fazenda”, declarou.

MC Créu – funkeiro, jurado do Canta Comigo Teen

MC Créu foi questionado se existe a possibilidade de se envolver com alguém no jogo e negou. “Se rolar o Créu dentro da casa, no máximo eu vou estar gritando Créu para os outros. Só com a patroa mesmo”, declarou.

Suzy Sassaki – atriz, influencer, ex-assistente de palco

Suzy Sassaki foi questionada sobre o que podem esperar dela. “O elenco pode esperar que eu sou uma pessoa extrovertida, estou sempre empolgada, animada, eu trbalhei como assistente de palco, eu adoro essas coisas e as vezes gosto de fazer pegadinhas com as pessoas, dar uma trollada”, declarou.