A Fazenda 14: Conheça a nova decoração da sede do reality show

Sede de A Fazenda passa por renovação para o início da 14ª temporada. Confira as fotos do local!

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 18h53

O reality show A Fazenda 14, da Record TV, começa na terça-feira, 13, e ganhou uma nova decoração na sede em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. A emissora revelou as fotos da nova decoração do espaço, que vai ser palco para as conversas, conflitos e interações dos novos peões.

A nova decoração conta com tons mais sóbrios, como verde, azul e muitos itens em madeira. Os itens coloridos ficam nos detalhes, como o vermelho no tapete da sala.

A Fazenda 14 será comandado por Adriane Galisteu e terá 20 peões na sede desde o início. Além disso, o público poderá escolher mais um peão para o jogo por meio do Paiol, que é onde influencers vão disputar uma vaga na atração.

Outra novidade da temporada é que o Paiol vai se transformar no Rancho do Fazendeiro, um espaço parao fazendeiro da semana reunir os seus aliados e montar o seu jogo.

Veja as fotos da nova decoração da sede de A Fazenda 14:

Fotos: Antonio Chahestian/Record TV