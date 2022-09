Fazenda 14: Confira a reação de Deolane com a volta de Deborah

Muita comemoração e gritaria com a volta de Déborah e Rosiane

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 01h11

Com a saída da youtuber Ingrid Ohara de A Fazenda 14, às participantes que competiram a eliminação com a peoa garantiram mais uma semana no reality show rural.

Deborah Albuquerque foi a primeira integrante a ser salva da eliminação. A jornalista subiu para a sede aos gritos e entrou na sala imitando o som de um pavão, mas como a peoa possui diversos desafetos na casa, muitas pessoas não gostaram da sua volta para A Fazenda 14.

Deolane Bezerra, principal inimiga de Deborah na casa, fez caras e bocas para a volta da peoa e não comemorou o momento. Seu grupinho ou “baba ovos”, como Deborah gosta de chamar, também não ficaram felizes com a volta da participante.

Confira a volta de Deborah para a sede:

Vamos assistir a volta de Deborah para a Sede? 🔥🤠 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/PwHpTzX1XG — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2022

Mas, logo depois, foi momento de muita alegria e gritaria para o grupo da doutora, com a volta da colega de reality Rosiane Pinheiro, que recebeu a maior porcentagem dos votos para ficar no programa (38,69%).

Veja o retorno de Rosi:

A volta dos que não foram 🥳 Acompanhe o retorno de Rosi à Sede! #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/aCtzwfStJr — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2022

Ingrid Ohara não agradou ao público e foi a segunda eliminada de A Fazenda 14. A influencer digital enfrentou Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiros, dando adeus a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A eliminada recebeu apenas 29,01% dos votos, contra 38,69% de Rosi e 32,30% de Deborah.

A youtuber chamou atenção na madrugada desta quinta-feira (29), porque jogou fezes de cavalo nas roupas e pertences do fazendeiro da semana, Vini Buttel. Depois da atitude de Ingrid, houve uma briga generalizada na casa.