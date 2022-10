A Fazenda 14: Bia Miranda revela querer desistir do reality show

“Me tirem logo, porque aqui é um inferno!”, disse Bia sobre A Fazenda 14

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 22h55

A participante mais nova de A Fazenda 14, Bia Miranda, está insatisfeita com o programa e revela não saber se quer continuar ou sair do reality show rural. A neta de Gretchen fez um pedido inusitado ao público: “Se eu não for a vencedora desse programa, me tirem logo, porque aqui é um inferno!”, disse a peoa.

Em conversa com Pétala Barreiros, nesta segunda-feira (3), Bia comentou que ficaria muito feliz se saísse na próxima roça.

Veja o desabafo de Bia:

Bia disse que não fica feliz se vai sair ou não, mas acha que ficaria feliz. Ela disse que o jogo mexe muito com a mente das pessoas... #AFazendapic.twitter.com/YOHvhsf0Y2 — Central Reality (@centralreality) October 4, 2022

O assunto também repercutiu no grupo rival da casa, Tati Zaqui comentou que a jovem está querendo sair do programa e que disse que não sabe se reza para sair ou se fica triste. Deborah Albuquerque comentou que o público pode ouvir o pedido de Bia Miranda e tirá-la do programa.

Confira as conversas sobre o assunto:

A Tati disse que a Bia ta querendo sair do programa, que ela falou que vai pra roça e não sabe se reza pra sair ou se fica triste #AFazendapic.twitter.com/Mu1NgjBSZ6 — Central Reality (@centralreality) October 3, 2022

A Deborah disse que por a Bia ta pedindo pra sair do programa, o público pode acatar o pedido. A Kerline disse que o Tiago já pediu 2 vezes e a Deborah disse que foi na loucura, que até pediu psicólogo pra ele #AFazendapic.twitter.com/F2bvCgx8b0 — Central Reality (@centralreality) October 3, 2022

A influenciadora Jenny Miranda, mãe da peoa Bia Miranda (18), apareceu em suas redes sociais para acusar os empresários da filha de bloquear ela, a família e os amigos da jovem, logo depois de ser confinada para participar do reality show rural A Fazenda 14.

A ex-namorada de Thammy Miranda veio à público falar que a equipe que gerencia a carreira de Bia, mesmos empresários que Gretchen, sua avó de consideração, contou que teria sido a própria jovem que bloqueou a mãe. Mas Jenny contou que, além de seu perfil pessoal, seu filho caçula e os amigos de Bia também foram bloqueados, depois do reality começar.