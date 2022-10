A Fazenda 14: Bia Miranda e Tiago Ramos viram alvos da casa e podem ser os próximos indicados à roça

Depois de uma noite de conversa, os peões decidiram que os próximos alvos serão as subcelebridades Tiago Ramos e Bia Miranda; confira

O início da noite do último sábado (1), foi marcado por uma conversa estratégica do grupo de Deborah Albuquerque, rival do time de Deolane. Com Shayan, Tati Zaqui, Alex, Bárbara, Ruivinha e Kerline, na casa da árvore, a ruiva falou sobre votos.

Em um bate-papo liderado por Shayan, os confinados pensaram em estratégias para a roça de terça-feira (4), que decidirá o futuro de mais um eliminado da semana. Com dúvidas sobre em quem votar, o grupo decidiu que os próximos alvos serão Bia Miranda e Tiago Ramos.

Mesmo com Deborah em cima do muro, querendo votar em Pétala Barreiros, os peões fizeram de tudo para a ex-Power Couple topar a nova estratégia, mandando dois amigos íntimos de Deolane para a berlinda, enfraquecendo os rivais.

De outro lado, os amigos de Deolane ainda não falaram sobre suas possibilidades de votos, deixando em aberto a escolha final, além de esperarem o ganhador da prova do lampião, que acontecerá neste domingo (2), definindo em qual grupo ficará o poder de movimentar o jogo.

Confira as conversas sobre a próxima votação:

Fim do casal? “A gente não tem nada”, dispara Kerline para Shay

Parece que dessa vez chegou o fim do casal formado pela ex-BBBKerline Cardoso e o ex-participante de Casamento às Cegas Brasil. Durante a festa que aconteceu na madruga deste sábado (1), Shay e Kerline se desentenderam.

A confusão aconteceu após Pétala Barreiros falar sua opinião sobro o casal e Shay ficar quieto e não defender seu relacionamento, a ex-BBB não gostou da postura do peão e resolveu romper o romance. A influencer digital disse:

“Significa que para você uma coisa ou outra está ótimo, você sai no lucro? Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como me expus. Ainda te defendi. Pedi para você parar de falar porque você já estava falando demais. Era pra você ter dado um corte e ter dito, sabe, entre eu e ela, a gente já se resolveu".