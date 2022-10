A Fazenda 14: Bia Miranda conta sobre traumas na infância: ''Apanhei e morei na rua''

Em 'A Fazenda 14', Bia Miranda, neta de consideração da cantora Gretchen, desabafa com peão ao relembrar infância difícil

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 08h58

Durante conversa com colega de confinamento em A Fazenda 14, a jovem Bia Miranda, de 18 anos, recordou alguns momentos de sua infância.

A neta de consideração da cantora Gretchen (63), desabafou com o peão Shayan, ex-participante de Casamento às Cegas Brasil, sobre a sua vida pessoal e explicou o motivo de ser "grossa" com os participantes do reality da Record TV.

“Olha, deixa eu te explicar. Eu, na minha vida toda, fui queimada por cigarro, apanhei na cara, morei na rua. Fiquei um dia, sendo que eu tinha 7 anos de idade, dormindo na rua. Ficava lavando banheiro, casa, tudo. Porque minha mãe pedia todo santo dia, até os meus 17 anos”, disse ela.

Na sequência, a peoa confessou que a maneira como se comporta está relacionada aos traumas que passou com pouca idade: "Completei 17 anos, arranjei um marido, e fui morar com ele, rápido. Na minha vida inteira, eu sofri com amizades, com namoro, com mãe, com família, pessoas do meu próprio sangue, eu sofri. Então, não venha falar que eu sou mal-educada e grossa. Se eu sou assim hoje, é porque eu sofri muito no passado. Levei muito tombo com amizade e com família”, disparou Bia Miranda.

Shay, então, deu um conselho para a influencer. “Você tem esse lado divertido, esse lado feliz. Então, eu falei o que pra você? Você pode ser uma menina leve, uma menina feliz. Você tem que se permitir. Todos nós temos bloqueios”, ponderou.

Bia contou um pouco das dificuldades que passou com sua família para Shayan e pede para ele não chamá-la de mal-educada.#AFazenda14#AFazendapic.twitter.com/bC9cd3Ipz9 — #HITOU (@hitounaweb) October 1, 2022

A Fazenda 14: Bia Miranda e Tiago Ramos viram alvos da casa

O início da noite do último sábado, 01, foi marcado por uma conversa estratégica do grupo de Deborah Albuquerque, rival do time de Deolane. Com Shayan, Tati Zaqui, Alex, Bárbara, Ruivinha e Kerline, na casa da árvore, a ruiva falou sobre votos. Em um bate-papo liderado por Shayan, os confinados pensaram em estratégias para a roça de terça-feira, 04, que decidirá o futuro de mais um eliminado da semana. Com dúvidas sobre em quem votar, o grupo decidiu que os próximos alvos serão Bia Miranda e Tiago Ramos. Mesmo com Deborah em cima do muro, querendo votar em Pétala Barreiros, os peões fizeram de tudo para a ex-Power Couple topar a nova estratégia, mandando dois amigos íntimos de Deolane para a berlinda, enfraquecendo os rivais.

