A Fazenda 14: Bia, André, Moranguinho e Babi estão na última roça tradicional do programa

Bia Miranda foi vetada por Babi e está direto na roça; André, Moranguinho e Babi competem pelo chapéu do fazendeiro

Nesta terça-feira (6), o programa A Fazenda 14 teve sua última roça com dinâmica tradicional formada pelos seus peões que ainda estão no jogo. Bia Miranda, André Marinho, Moranguinho e Bárbara Borges se deram mal e estão na berlinda. Todos eles menos a neta de Gretchen competem amanhã (7) pelo último chapéu do fazendeiro.

A formação da berlinda começou com André Marinho abrindo os poderes do lampião e decidindo ficar com o vermelho, entregando o amarelo para Iran Malfitano. O fazendeiro da semana, Pelé MilFlows indicou Bia para ocupar o primeiro banquinho da roça. Já pela votação da casa, André ocupou o segundo espaço. Para começar o resta um, Iran foi escolhido por conta do poder amarelo, onde o dono podia iniciar o resta um. Assim, Moranguinho sobrou na dinâmica e ocupou o terceiro banco da berlinda.

Após abrir o poder vermelho, André precisou escolher entre seus amigos Iran e Babi para ocupar o último lugar, desta forma, a loira sentou no quarto banquinho. Por ser a última roceira, Babi pode vetar Bia da prova do fazendeiro.

Veja quem votou em quem:

Iran votou em André

Babi votou em André

Bia votou em André

André votou na Babi

Moranguinho votou em André

Diferente do que o público do reality show esperava por conta da saída de Deolane Bezerra, considerada a mais barraqueira da edição, a formação da roça desta terça-feira (6) teve brigas e embates entre os participantes. Logo no início com a indicação do fazendeiro Pelé MilFlows em Bia Miranda, a jovem se irritou com os argumentos do rapper e deu início a mais uma briga.

Ao indicar Bia para ocupar o primeiro banquinho, o peão argumentou: “Algo que me incomodou muito na última dinâmica foi que a Bia disse que eu nao jogo A Fazenda 14, eu não consigo ver dessa forma. [...] Tive embates, me posicionei, quando tive que defender os meus amigos, eu defendi. Mas o meu estilo de jogo foi esse, se ela vê jogar A Fazenda como gritar e xingar o tempo inteiro, beleza, é o jogo dela”.