A Fazenda 14: Bárbara Borges pensa em desistir do programa após ameaça

Ex-paquita Bárbara Borges cogita sair do programa por não aguentar mais violência por parte de Deolane Bezerra

A atriz e ex-paquita Bárbara Borges está chegando ao seu limite dentro do reality show rural A Fazenda 14. Ela diz não aguentar mais o clima de opressão e as mais que frequentes ameaças sofridas por parte da advogada Deolane Bezerra.

No último domingo, 20, Bárbara novamente discutiu com a viúva de Mc Kevin dentro do confinamento, em mais um jogo da discórdia. “Você me ameaçou mais de não sei quantas vezes”, argumentou a atriz. “Eu te ameacei, sabe do que? De quebrar a sua cara”, rebateu a advogada.

“Criminosa. Então, se você me machucar lá fora…”, continuou Babi. “Não dá nada”, disse Deolane, debochada. “Ah é? Não dá nada? Você é da lei… Você sabe! Então pode me quebrar e não vai dar em nada? Valeu Brasil”, disse a atriz, revoltada.

Depois de discutir, Bárbara caiu no choro, desabafou com a produção e pediu proteção depois do fim do programa. Mas a Record não se comprometeu com o pedido da atriz.

“Eu não queria ir, mas vou ter que ir. Não queria ir embora daqui, desistir… Mas eu vou ter que realmente botar na balança. Não tá compensando. O programa não vai me dar o que para mim é mais valioso do que R$ 1,5 milhão. Eu nem sei até onde vou”, ponderou.

“Com o psicológico abalado, mesmo que ganhe… Gasta R$1,5 milhão para se proteger”, concordou Iran Malfitano, que estava no quarto enquanto Bárbara desabafava, junto com Kerline Cardoso.

“Uma mulher que tem não sei quantos seguidores, que tem a influência que ela tem, o poder que ela tem. E tá fazendo todo tipo de ameaça aqui dentro. A violência… E dizer que não vai dar em nada. Que isso? Eu não vou ter paz, proteção. Eu que me vire comigo mesma”, disse Bárbara.

“Não vale continuar aqui passando o que a gente tá passando para não dar em nada. Ainda tem isso. Vontade de sair e ser esquecida do programa. Não participo mais de nada. Melhor sair como a medrosa. Mas aí deixa ela em paz pra brilhar, aqui dentro, pra fazer as ameaças dela. Prefiro pela minha vida não perder a sanidade”, finalizou.

Babi está pensando em desistir do jogo porque não tá valendo a pena pra ela. #AFazenda

pic.twitter.com/0ToQFbEPpw — Central Reality (@centralreality) November 21, 2022

Ruivinha de Marte chora na Hora do Faro ao ver cena de Lucas a humilhando

Última eliminada de A Fazenda 14, Ruivinha de Marte, não conseguiu segurar as lágrimas no programa A Hora do Faro. Neste domingo (20), foi ao ar a participação da ex-peoa no programa e ela relembrou a cena em que foi humilhada por Lucas Santos.

O momento em questão, foi quando o ex-Carrossel debochou dela ao dizer que Ruivinha não sabia quantos minutos uma hora tinha. Após assistir, Rodrigo Faro perguntou: "O que passou no seu coração nesse momento?”.