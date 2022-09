A Fazenda 14: Após eliminação, Bruno Tálamo abre o coração: "Fiquei muito chateado"

O jornalista Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado da 14ª edição do reality rural; confira o desabafo

CARAS Digital Publicado em 25/09/2022, às 00h34

O jornalista Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality show A Fazenda 14. Recebendo cerca de 15% dos votos da última roça, o ex-repórter da RedeTV! se despediu da sede do programa de Record TV, dando adeus ao sonho de ser o mais novo milionário do país.

Depois de ter participado do programa do Rodrigo Faro, de entrevistas e eventos ligados ao contrato que tem com a emissora do Bispo Edir Macedo,Bruno apareceu nas redes sociais, se manifestando pela primeira vez sobre sua saída do reality rural.

O comunicador gravou uma série de stories no Instagram, dizendo como está se sentindo. ”Hoje consegui dormir uma única noite de sono, estava muito cansado... Com muitos compromissos. Estou passando aqui para agradecer o imenso carinho e mensagens que recebi. Nossa, mas é muita gente mesmo... Depois, vou dar uma olhadinha em tudo e tentar responder o que der pra ser respondido”, iniciou Tálamo.

Bruno contou que está chateado com a eliminação, apesar de achar que saiu no momento certo. "Realmente, acho que saí no momento certo. Claro que eu queria ter ficado, dizer aqui que eu queria ter saído é mentira. Fiquei muito chateado, mas eu saí no momento certo, porque, realmente, aquele clima é muito pesado pra mim, não é o que vivo no meu dia a dia. E ali tem pessoas, acho, que estão mais acostumadas a viver naquela guerra, naquela gritaria e naquele embate eterno!”, afirmou.

Peões especulam o voto de Shay para a próxima roça

Em conversa neste sábado (24), entre os peões Kerline Cardoso, Bárbara Borges, Deborah Albuquerque, Iran Malfiitano, Alex Gallete e Tati Kaqui, a ex-BBB perguntou quem o pessoal acha que o fazendeiro da semana, Shayan irá indicar. A maioria acredita que o voto do participante de Casamento às Cegas Brasil seja na neta de Gretchen, Bia Miranda.

O ator acredita que o peão indicará o ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos. A ex-sister admitiu que irá sondar o fazendeiro.