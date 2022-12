A Fazenda 14: André Marinho vence a última Prova de Fogo e garante os poderes do lampião

André Marinho comemora seu aniversário ganhando Prova de Fogo

Na reta final do reality show rural, os participantes que ainda estão no jogo em A Fazenda 14 disputaram a última Prova de Fogo. André Marinho levou a melhor que seus companheiros de confinamento e garantiu os poderes do lampião.

Divididos em 2 times, o primeiro sendo formado por Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho e o segundo por André Marinho, Bárbara Borges e Iran Malfitano, os participantes precisavam completar um circuito de 3 etapas, que exigia rapaz, habilidade e atenção.

Na primeira parte do circuito, era necessário desenrolar três fitas que liberavam uma chave, já na segunda etapa, os peões precisavam desmontar as peças de um quebra-cabeça gigante que, no final, formava uma escada para liberar a segunda chave do circuito. Por fim, o grupo que abrisse a gaiola primeiro e apertasse o botão vermelho, ganhava.

O time formado por André, Babi e Iran realizaram a Prova de Fogo em menor tempo que suas rivais. O grupo B decidiu deixar André com o poder do lampião, de presente de aniversário para o marido de Drika Marinho.

Por perderem a dinâmica, as meninas do grupo A estão na baia da semana.

Confira a vitória do grupo B:

Nesta segunda-feira, 5, Pétala Barreiros pediu para sair de A Fazenda 14. Após o anúncio da desistência da participante, a advogada Deolane Bezerra que também abandonou o reality-show, celebrou a notícia em suas redes sociais.

A advogada surgiu em seu Instagram com o uniforme da seleção brasileira, que jogou contra a Coreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira, pulando e gritando para Pétala ao lado de seus familiares: “Vem pro mundão! Vem ver o jogo da Copa”.