A Fazenda 14: Adriane Galisteu rebate rumores de que teria torcida no reality

Adriane Galisteu teve que se explicar nas redes sociais após público do reality pedir para ela escolher um lado no jogo

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 22h35

A apresentadora Adriane Galisteu (49) teve que se pronunciar em suas redes sociais depois que começou a sofrer pressão do público do reality show rural A Fazenda 14, pedindo para ela escolher um lado nas brigas. Ela explicou que não está torcendo por ninguém, que está apenas torcendo para o “fogo no feno”.

“Ai, gente, parem com essa ‘fic’ de que torço para A ou para B. Torço para mim aqui do lado desse fogo no feno!”, contou em seu perfil no Twitter.

Adriane se pronunciou nesta quarta-feira, 21, após a formação da roça, que gerou discussões ao vivo que precisaram ser interrompidas pela apresentadora múltiplas vezes. Algumas interrupções fizeram os internautas acharem que ela estaria tomando partido no jogo.

Deolane e Tati Zaqui trocam farpas durante dinâmica

Tati Zaqui acusou Deolane Bezerra de estar tentando aparecer por meio das inúmeras confusões que vem causando.

Deolane teria comentado com Moranguinho que queria fazer a prova contra Kerline Cardoso, e Tati Zaqui aproveitou para cutucar a advogada falando que “querer não é poder”, que deixou Deolane confusa. “Mas a gente não pode querer ir com o outro? Sei que vão ter várias oportunidades na vida, o jogo não termina aqui”, disparou a advogada. Tati não deixou barato e retrucou: “Todo lugar tem que pesar o bagulho, que car*lho”, reclamou, perdendo a paciência com Deolane, que avisou: “Quer paz, compra uma pomba branca. Aqui é guerra, jogo e competição”. “Vai se enfiar lá na casa do car*lho”, rebateu a cantora, que foi respondida pela advogada: “Lá onde você mora”.