A Fazenda 13: Ex-peoa Valentina Francavilla, mostra ameaças de morte que recebeu após criticar o jogo de Deolane

Valentina Francavilla recebe ataques de fãs de Deolane e expõem nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 23h40

O público de A Fazenda 14 está passando dos limites e o alvo da vez foi a participante de A Fazenda 13, Valentina Francavilla. A ex-peoa está super engajada na atual edição e vem comentando em seu Twitter sobre o programa, em algumas postagens, criticou o jogo e as atitudes de Deolane Bezerra.

Valentina contou em suas redes sociais sobre as diversas mensagens que vem recebendo dos fãs de Deolane. Em uma live que realizou, a ex-peoa falou sobre a advogada e depois recebeu a seguinte mensagem: “Valentina boa noite, a gente está assistindo sua live, pare de falar da Deolane meu anjo, tô avisando, você vai levar tiro... Você e seu filho, sua vagabunda ordinária. Vai lá, fala da Deolane de novo na sua live".

Valentina também contou que seu filho recebeu comentários maldosos envolvendo a sexualidade. Por fim, a influenciadora deixou claro que irá tomar as medidas necessárias.

🚨URGENTE:



VALENTINA DA EDIÇÃO PASSADA DA #AFAZENDA ESTÁ SOFRENDO AMEAÇAS ATÉ COM SEU FILHO E TUDO ISSO POR CAUSA DA TORCIDA DA DEOLANE. É O CÚMULO. #AFazenda14#FestaAFazendapic.twitter.com/4bLZ00chro — A Fazenda14 🪙 (@_AFazenda14) November 20, 2022

Vixi! A treta entre Deolane Bezerra e Kerline Cardoso viralizou na internet após a advogada falar sobre a vontade de dar um soco na cara da ex-BBB e imitar o gesto.

Como de costume, a noite deste domingo (20) em A Fazenda 14, foi marcada por uma dinâmica entre os peões. Na atividade, os participantes do reality show rural deveriam falar sobre quem eles gostariam de esquecer do programa. Kerline escolheu apagar suas memórias com Deolane e disse que gostaria de esquecer as brigas com a advogada.