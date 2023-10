Expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade diz: ‘Ainda digerindo’

Fora de A Fazenda 15 após ser expulsa, Rachel Sheherazade surge em novo vídeo para tranquilizar os fãs: ‘Não estou sumida'

A jornalista Rachel Sheherazade surgiu em um novo vídeo nas redes sociais após ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Depois de ter falado pela primeira vez direto de sua casa sobre sua saída do reality show, ela apareceu em um vídeo feito no camarim da emissora antes de gravar uma participação no programa Hora do Faro.

Nas imagens, ela contou que está com a agenda cheia de compromissos e está entendendo tudo o que aconteceu. "Oi, gente! Tudo bem? Não estou sumida, não. Estou aqui na Rede Record de televisão cumprindo uma agenda cheia de compromissos, ainda digerindo tudo o que aconteceu", contou.

E completou: "Vou atualizando vocês no meu passo a passo e do meu dia a dia, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada".

Saiba o que Rachel falou em seu primeiro vídeo após expulsão

A jornalista Rachel Sheherazade surpreendeu seus fãs na noite desta quinta-feira, 19, ao aparecer em um vídeo inédito após ter sido expulsa de A Fazenda 15, da Record TV. Essa foi a primeira vez que ela apareceu depois de sair do confinamento no início da tarde.

Em suas redes sociais, a comunicadora contou que já está em casa e está bem ao lado de sua família. Ela disse que ainda não pode falar sobre o motivo para ter saído do programa por questões do seu contrato com a Record TV.

"Olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais, eu estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí de A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida e estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem”, disse ela.

E completou: “Dentro em breve eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar. Mas quero deixar vocês bem tranquilos. E quero, principalmente, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês”.