Equipe de Jenny Miranda se pronuncia sobre expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15

Equipe de Jenny Miranda defende a peoa após Rachel Sheherazade ter sido expulsa: ‘Profundamente chocados'

A equipe da peoa Jenny Miranda divulgou um comunicado oficial após a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15, da Record TV. A jornalista saiu do reality show no início da tarde desta quinta-feira, 19, após uma briga com a influenciadora digital. Assim, a equipe de Jenny defendeu a sua cliente e comentou sobre a decisão da direção de tirar Rachel da atração.

"A equipe de assessoria da participante Jenny Gontijo, do reality show "A Fazenda", deseja emitir um comunicado oficial em relação ao incidente ocorrido na manhã de hoje envolvendo Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade. Na manhã de 19 de outubro, durante o confinamento no programa, Jenny Gontijo e Rachel Sheherazade se envolveram em uma discussão que culminou em um lamentável incidente de agressão, onde, *de acordo com a produção*, Rachel Sheherazade teria agredido a integridade física de Jenny Gontijo. O ato foi registrado e revisado pelas câmeras da equipe de produção do programa", informaram.

Então, eles revelaram como receberam a notícia. "Nós da equipe de assessoria da Jenny Gontijo estamos profundamente chocados com o ocorrido e condenamos veementemente qualquer forma de violência. Reiteramos que apoiamos Jenny Gontijo e seu direito a um ambiente seguro enquanto participante de "A Fazenda". A direção do programa tomou a decisão de expulsar Rachel Sheherazade como resultado desse incidente, em conformidade com as regras e regulamentos estabelecidos", escreveram.

Por fim, eles defenderam Jenny. "O que estamos observando é uma inversão na culpa do incidente. Muitos ataques estão sendo feitos nas redes sociais direcionados a nossa participante. Entretanto, quem tomou a medida foi a produção do programa “A Fazenda” baseada e registrada em fatos indubitáveis. Lembramos que os ataques e ofensas que estão acontecendo a Jenny podem caracterizar crimes passíveis de medidas judiciais. Assim como o grande público, estamos aguardando mais informações sobre o ocorrido e em caso de novas informações manteremos vocês informados", declararam.

Como foi a expulsão de Rachel Sheherazade?

A saída de Rachel foi comunicada pela produção de A Fazenda 15 por meio de um comunicado para os participantes da sede. Um aviso foi exibido na TV da sala de estar logo após a jornalista ter saído para falar com a produção. Na mensagem, eles informaram que ela descumpriu uma regra do programa e foi expulsa. Com isso, a roça da semana foi cancelada.

“Atenção, peões: Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada conta a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet”, informaram.