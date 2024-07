Davi Brito fala sobre possibilidade de participar de 'A Fazenda'

Após ser questionado, o campeão do BBB 24, Davi Brito, compartilhou com seguidores se está disposto a participar de mais um reality show

Meses após participar do BBB 24 e sair como campeão, Davi Brito foi questionado por seguidores se voltaria a integrar o elenco de outro reality show, desta vez em A Fazenda. O rapaz não escondeu o interesse em retornar a mídia desta maneira, garantindo que se fosse convidado para fazer parte do programa da TV Record iria batalhar muito pelo prêmio.

"Você participaria do reality 'A Fazenda'?", questionou um usuário do Instagram em uma caixinha de perguntas do influenciador, o que Davi respondeu: "Faria, sim. Estou esperando eu receber um convite para o próximo ano, ou até para este ano, mesmo. Se quiserem me botar na 'Fazenda', o pau vai quebrar lá também. Partiu virar fazendeiro? Me chama aí!".

No Big Brother Brasil, a participação de Davi foi marcada pelas desavenças na casa, em especial, com Wanessa Camargo, com quem o influencer não tem contato desde a expulsão dela. Além disso, no lado de fora da casa, o jovem ganhou a simpatia dos torcedores, em decorrência da determinação nas provas e origem simples.

Estudos para se tornar médico

Desde o momento em que entrou na casa, Davi compartilhou com os colegas de confinamento que tinha o sonho de ser médico e viu a chance de realizar a faculdade de medicina ao ganhar uma bolsa de estudos de 100%, cedida pela maior rival dentro da casa, Wanessa.

No entanto, para poder desfrutar do benefício, o rapaz ainda deverá prestar o vestibular da faculdade, como foi dito pela instituição de ensino que concedeu o prêmio ao programa: "Ele (Davi) também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação ".

Nas redes socias, o influenciador revelou que está focado no vestibular e, por isso, ficou um pouco sumido do Instagram para ter um momento dedicado aos estudos: "Vem o vestibular da faculdade e preciso estudar para entrar, não é verdade?", disse ele.