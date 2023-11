Como ele sabe? Desabafo de Lucas Souza gera boatos de interferência externa em 'A Fazenda'

Declaração de Lucas Souza gera boatos nas redes sociais; peão tocou em assunto que está sendo comentado aqui fora

O peão Lucas Souza intrigou os fãs nesta quarta-feira, 22, ao desmentir que traiu sua ex-mulher, a cantora Jojo Todynho. A declaração levantou suspeitas de que ele foi informado sobre o desabafo da cantora.

É que ontem, terça-feira, ela acusou o rapaz de manter conversas com homens enquanto os dois eram casados. Agora, ele resolveu desmentir a história. Foi coincidência ou ele foi informado? A fala intrigou os telespectadores nas redes sociais.

“Eu quero contar, preciso desabafar. Eu tive um relacionamento com uma pessoa pública, fui um homem ímpar durante meu relacionamento“, iniciou ele em um desabafo na manhã desta quarta-feira, 22.

No desabafo, Lucas Souza inclusive assumiu que teve uma postura equivocada quando o casamento chegou ao fim. “A pessoa terminou comigo e eu fiquei revoltado da vida porque eu não aceitei. Fui moleque, imaturo, fiz um monte de coisa errada. Eu expus a pessoa, fui imaturo, mas pedi perdão. Eu peço perdão em toda roça que eu volto. Eu não me orgulho das atitudes que eu tive. Eu preciso desse perdão na minha vida para continuar. Eu vim pra cá para as pessoas me conhecerem”, declarou ele.

Jojo Todynho revela que foi traída

Nesta terça-feira, 21, a cantora disse que pegou conversas do então marido com um "homem". Ela fez a revelação após o ex-militar ser acusado de usar o relacionamento com a cantora para conseguir fama, confissão que o próprio teria feito para colegas em A Fazenda.

"Parem de ficar me perturbando, meu casamento acabou com Lucas, poque peguei conversa de Lucas com homens e quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, se descontrolou, como ele ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet, eu fiquei com medo, falei: cara, como vou contar isso", declarou ela.