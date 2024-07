Celebridade do SBT estará em A Fazenda 16, diz colunista

Colunista Leo Dias revela o nome de uma celebridade famosa do SBT que é cotada para o reality show A Fazenda 16

O reality show A Fazenda 16, da Record, estreia no mês de setembro e os rumores sobre o elenco de famosos já estão circulando pela internet. Nesta terça-feira, 9, o colunista Leo Dias revelou que uma celebridade famosa do SBT deverá assinar contrato com a emissora para ser integrante da nova temporada do reality rural.

Segundo o colunista, a direção de A Fazenda cogita a participação de Flor Fernandez, de 59 anos. Ela brilha na TV desde a década de 1980, quando esteve no Programa do Bozo e fez sucesso no Show de Calouros. Nos últimos tempos, ela integrou o elenco do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, do Fofocalizando e também do Programa do Ratinho.

Vale lembrar que a Record só confirma o elenco de A Fazenda alguns dias antes da estreia do reality show e dentro de sua programação oficial. A nova temporada deverá ter a apresentação de Adriane Galisteu.

Atrito de Flor Fernandez e Livia Andrade

A estrela Flor Fernandez relembrou o período em que viveu um atrito com a apresentadora Lívia Andrade nos bastidores do SBT. Em entrevista na RedeTV!, ela contou que as duas trocavam farpas e alfinetadas.

"Eu queria esganar ela. As pessoas ficam inflamando também. Vinham me falar o que ela falou de mim. Eu ficava com raiva, e falavam para ela. Muita gente em volta alimentava isso. Claro que eu fiquei com raiva. Ela me chamava de cobra, jogava o auditório contra mim. Antes, a gente era amiga, ela me pedia sapato, a gente trocava roupa, eu levava presente pra ela. Aí eu me questionava porque aquilo estava acontecendo", disse ela em conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque.

Então, ela contou que a situação já foi encerrada. As duas fizeram as pazes em uma conversa. "Ficamos meses assim. Mas, depois, quando alguém vinha falar dela eu respondia que não queria ouvir. Na verdade, eu sentia um amor tão profundo por ela que um dia entrei no camarim decidida a fazer as pazes. 'Como eu vou fazer? tem que ser hoje', eu pensava. 'Lívia, você me perdoa?' E ela: 'oi?'. 'Você me perdoa? você errou muito comigo, muito, mas eu também errei com você", declarou.