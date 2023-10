Cariúcha vê o que realmente Rachel Sheherazede falou dela: ''Acreditei nisso''

Eliminada de 'A Fazenda 15', Cariúcha vê o vídeo da real fala de Rachel Sheherazede e se explica após desentendimento

A participação de Cariúcha em A Fazenda 15 foi marcada por desentendimentos com Rachel Sheherazade. Uma das discussões entre as peoas repercutiu durante bastante tempo e até pode ter influenciado na eliminação da influenciadora.

Durante o bate-papo com Lucas Selfie após sua saída do programa, Cariúcha viu o momento em que discutiu com a jornalista e a ex-apresentadora do SBT pedia para se distanciar para não cuspir nela. O momento foi usado pela ex-peoa e suas aliadas no reality para alegar que Rachel teria preconceito com ela por ser uma mulher preta.

Mesmo Adriane Galisteu esclarecendo a situação, Cariúcha insistiu na alegação até que reviu o momento e explicou o motivo de ter se equivocado. "Na hora da gritaria, da raiva, acho que algumas pessoas escutaram isso...", falou sobre a situação.

Em seguida, a eliminada respondeu se adotou a postura para tirar a adversária do sério. "Não foi pra desestabilizar. Eu acreditei nisso... ela não dava oportunidade de falar com ela, ela me fuzilava só com o olhar... pode ter sido, ou o povo não gosta de gente barraqueira", falou sobre o possível motivo de sua eliminação.

Além de ter visto o vídeo de Rachel, Cariúcha ainda assistiu ao momento em que Jojo Todynho a chamou de 'burra' pela postura adotada no reality. A eliminada então teve uma reação surpreendente; veja aqui.

Entenda a polêmica

Tudo começou na dinâmica do vaso, Rachel segurou um regador entre si e Cariúcha e pontuou que não queria ser cuspida porque isso poderia gerar a expulsão da cantora. Após um mal-entendido na casa, a fala foi interpretada de forma diferente por alguns participantes. Cariúcha e Simoni afirmaram que a peoa teria dito para a cantora não cuspir nela porque "teria alguma doença". Com a repercussão, a Record fez um VAR e exibiu o que foi dito pela jornalista durante a dinâmica do vaso.

Durante a formação da Roça, Cariúcha disparou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso, para mim, é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir". Rachel rebateu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada [...] Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre! Eu vejo o interior. Não tente me colocar como uma pessoa preconceituosa."