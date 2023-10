Cariúcha reage ao ver Jojo Toddynho detonando sua postura: ''Ela tá certa''

Eliminada de 'A Fazenda 15', Cariúcha reage ao ver vídeo de Jojo Todynho criticando seu comportamento e surpreende com resposta

Após causar polêmica em A Fazenda 15, Cariúcha foi a eliminada da noite desta quinta-feira, 12, e teve várias surpresas no bate-papo com Lucas Selfie. Em um dos momentos, o apresentador mostrou para ela um vídeo de Jojo Todynho a detonando.

Irritada com as falas da ex-peoa dentro do programa, a funkeira criticou as justificativas que a participante usava para se defender. "Com tudo que as pessoas gostam de dizer sobre a mulher preta, que a mulher é preta é favelada, é sem conteúdo... e a Cariúcha burra, que me dá um ódio disso, foi pra reafirmar isso", gritou a futura advogada.

Jojo Todynho continuou criticando Cariúcha: "Garota, acorda pra vida. que você saia dai e recomece porque todo mundo tem direito disso, de fazer uma aula de letramento racial e aprender", disparou a cantora.

Após um tempo de silêncio, Lucas questionou o que ela achava da crítica e a eliminada surpreendeu com a resposta. "É nesse ponto ela tá certa", deu razão para a famosa, com quem já teve várias discussões na internet.

Na noite desta quinta-feira, 12, Cariúcha foi a terceira eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do programa após enfrentar Márcia Fu e Shay na roça da semana. Ela recebeu apenas 9,74% dos votos do público para continuar na casa. Assim, ela foi eliminada por ter sido a menos votada pelos telespectadores.

Relembre como foi a formação da roça da semana

Na noite desta terça-feira, 10, os participantes de A Fazenda 15, da Record TV, formaram a terceira roça da temporada com a indicação de Cariúcha, Márcia Fu, Shay e Yuri Meirelles. Saiba como foi a noite de votação:

Logo no início do programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Lucas Souza abrir o Lampião do Poder. Ele decidiu ficar com o Poder Branco para si e deu o Poder Laranja para Rachel Sheherazade. Então, ele abriu o Poder Branco e descobriu que está imune e ainda poderia dar uma imunidade para outra pessoa. Ele decidiu imunizar Rachel.

Na sequência, a fazendeira Jaquelline indicou Cariúcha direto para a roça. "Semana passada eu recebi 12 votos, um deles nos deixou, que foi o Laranjinha, mas foram 11 votos guardados. Muita coisa que eu queria falar. Mas hoje o meu voto mudou diante da dinâmica de ontem. O meu foco não é acabar ou destruir um grupo, o meu foco é votar com o coração e em pessoas dirigidas a mim. Sobre o meu voto, hoje eu votar na Cariúcha, que votou em mim na semana passada. Eu não concordo com o jogo dela, a gente já teve alguns impasses, eu vejo que no jogo ela acaba se excedendo em palavras. E eu não gostei, achei injusto, a questão dela ter combinado com o Laranjinha de passar informações com a saída dele”, disse ela.

A votação da sede teve Márcia Fu como a mais votada. Por sua vez, Márcia teve o poder de puxar um integrante da baia para a roça e escolheu puxar Shay. Então, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Rachel Sheherazade abrir o Poder Laranja, que para ela a chance de cancelar a dinâmica do Resta Um e indicar dois nomes para uma nova votação. Ela indicou Yuri Meirelles e Kamila Simioni. Com isso, os participantes fizeram uma nova votação e o mais votado foi Yuri, que ocupou o quarto banco da roça.

Por fim, Yuri teve o poder de vetar uma pessoa da Prova do Fazendeiro e escolheu impedir que Shay participe da dinâmica.