Bia Miranda desabafa: 'Mexeu com a minha cabeça'

Bia Miranda revela trauma após participar de A Fazenda e busca por ajuda psicológica: 'Precisando de uns 30 psicólogos'

A influenciadora digital Bia Miranda (19) foi a vice-campeã de A Fazenda 14, da Record TV, mas confessou que precisou de ajuda psicológica para lidar com tudo o que aconteceu em sua vida após entrar no reality show. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela desabafou sobre a experiência e contou que não pensar em entrar em outro programa de TV.

"A Fazenda foi um trauma para mim. Muita coisa mexeu com a minha cabeça. Você não entra no reality só para se divertir ou concorrer ao prêmio, aquilo tudo mexe com você", disse ela.

E completou: "Mudei minha personalidade lá dentro. No confinamento, as pessoas debocham da sua cara e você tem que engolir. Temos que medir cada palavra porque hoje em dia tudo é cancelamento. Mexeu demais com a minha mente. Eu brincava: entrei no programa sem tomar nenhum remédio, sem nunca ter ido ao psicólogo, e saí de lá precisando de uns 30 psicólogos. Pesado demais".

Agora, Bia Miranda contou que pretende cursar a faculdade de psicologia. "Gosto muito de conversar com pessoas, dou muito conselho, e acho que psicologia será muito bom pra mim", afirmou.

Bia Miranda mostra detalhe de sua nova casa

Há pouco tempo, Bia Miranda se mudou para uma nova casa no Rio de Janeiro. Ela foi morar com o namorado, o DJ Buarque, e mostrou alguns detalhes luxuosos de um dos comôdos do local.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital através dos Stories em seu Instagram, é possível ver o quarto do casal, e ao lado o closet repleto de marcas de grife. Na gravação, a neta de Gretchen chegou a exibir um bucket hat Gucci, que não sai por menos de aproximadamente R$ 3,5 mil, no site oficial da marca, e uma bota Louis Vuitton que custa em média R$ 10,9 mil.

Foto: Reprodução/Instagram