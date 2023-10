Bia Miranda alfineta atitude da mãe, Jenny Miranda, em A Fazenda: ‘Fez um VT’

Após Jenny Miranda bater o sino em A Fazenda 15, Bia Miranda solta indireta na internet: ‘Não aguento ficar com a minha boca fechada’

A influenciadora digital Bia Miranda reagiu ao ver uma atitude de sua mãe, Jenny Miranda, no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Isso porque Jenny decidiu bater o sino para pedir para sair do programa, mas desistiu após conversar com a produção. Com isso, a jovem foi nas redes sociais para alfinetar a atitude da mãe.

Bia gravou um vídeo nas redes sociais e não citou o nome da mãe, mas deixou claro que estava falando dela ao citar ‘roça’ em sua declaração.

"Gente, não aguento ficar com a minha boca fechada. Então eu vou falar porque conheço a peça. Quem entendeu, entendeu, eu não vou citar nomes. Mas eu acho que vocês também estão pensando o mesmo que eu. Ela só fez isso porque um tá com raiva dela, outro tá com raiva dela. aí ela faz isso e o pessoal vai sensibilizar com ela, vai ficar com dó, vai conversar com ela, não vão ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela para ela ir para aquele lugar, ninguém vai votar”, disse ela.

E completou: "Então, a roça chegando, o pessoal não vai votar nela porque ela já fez amizade com geral e sem pedir desculpa para ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VT”.

🚨VEJA: Bia Miranda se pronuncia após Jenny tocar o sino. Segundo a ex-fazenda, sua mãe fez isso para sensibilizar os peões e fugir da roça. #AFazendapic.twitter.com/lF5qHCOPuP — Central Reality (@centralreality) October 9, 2023

O que Jenny Miranda falou após tocar o sino?

A influenciadora digital Jenny Miranda pegou todo mundo de surpresa nesta segunda-feira, 9, ao bater o sino para pedir para sair de A Fazenda 15, da Record TV. Ela tocou o sino para desistir do reality show após sentir que chegou em seu limite e por causa da saudade da família. Porém, ela não saiu do programa até o momento e chegou a conversar com a produção.

No confinamento, Jenny conversou com suas amigas sobre como está se sentindo. “Eu estou chegando no meu limite. Eu já cheguei, eu acho. Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar. Acho que eu nem tenho mais forças para tirar”, disse ela.

Logo depois, ela bateu o sino e foi conversar com a produção. Com isso, ela decidiu permanecer no jogo. “Estou com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico… Se ele está me vendo, se ele sabe que eu estou aqui ou se acha que eu abandonei ele”, disse ela.

Nas redes sociais, a equipe de Jenny Miranda disse que ela bateu o sino da porta de entrada, mas o sino da desistência é o sino que fica em outro lugar da sede. “Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula”, escreveram nos stories do Instagram.