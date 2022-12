Avó de Bárbara Borges morre enquanto a neta está em A Fazenda 14

Morte da avó de Bárbara Borges é revelada pela equipe da atriz durante o confinamento de A Fazenda 14

A atriz Bárbara Borges (43) vai receber uma triste notícia quando sair do reality show A Fazenda 14, da Record TV. Isso porque a sua avó Anyvan faleceu nesta segunda-feira, 5. A notícia da morte dela foi revelada pela equipe da atriz nas redes sociais, quando fizeram uma homenagem para a senhora.

“Hoje o céu ganhou mais uma moradora preciosa. A vovó Anyvan, muito amada por toda família Borges, foi uma pessoa muito importante pra Babi, Evandro e Edna. Temos certeza que foi recebida como filha amada por Deus!”, afirmaram.

A notícia da morte levantou o questionamento se Bárbara Borges será informada sobre o que aconteceu. Isso porque ela continua confinada em A Fazenda. Então, os fãs questionaram qual será a atitude da família de Babi. “Vão avisar a Babi?”, questionou um seguidor. “Será que a família vai para a fazer da fazenda tirar a Babi?”, perguntou outro. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre o assunto.

Bárbara Borges volta da roça falsa em A Fazenda

No último sábado, Bárbara Borges viveu um dia emocionante em A Fazenda 14. Isso porque foi o dia em que ela retornou para a sede do reality show após vencer a roça falsa e ficar alguns dias confinada no Rancho.

A estrela foi avisada pela produção do reality show sobre o momento do seu retorno e aproveitou para agradecer ao público pela oportunidade. “Obrigada a todos que votaram muito para que eu ficasse aqui no Rancho e voltasse desse jeito. Obrigada com todo meu coração. Valeu, Brasil”, afirmou.

Logo depois, ela foi até a sede do programa e já entrou gritando e comemorando. “Atenção, atenção, respeitável público: a roça falsa aconteceu. Babi está de volta. Eu estou de volta, galera. Obrigada, Brasil”, disse ela.