Após rumores, Cezar Black se manifesta sobre participar da 'A Fazenda 15'

Cezar Black, ex-participante do 'BBB 23', postou um vídeo esclarecendo os boatos sobre participar do reality 'A Fazenda 15'', da Record

Cezar Black, que ficou conhecido após participar do Big Brother Brasil 23, da TV Globo, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para fazer um esclarecimento após surgir boatos de que ele vai participar de outro reality.

O enfermeiro decidiu se manifestar nos Stories do Instagram após o jornalista Leo Dias informar que ele está confirmado no elenco de A Fazenda 15, que estreia no dia 19 de setembro na Record TV, no comando de Adriane Galisteu.

Segundo o colunista, o 14º eliminado do BBB 23 já desmarcou todos os compromissos do mês de setembro, incluindo participações em programas de TV de outras emissoras, para ficar confinado no reality rural. Além disso, ele também contratou uma nova equipe cuidar de suas redes sociais durante o programa.

Após a repercussão, Black negou que vai participar do reality. "Soltaram hoje uma matéria falando sobre um contrato de participação na 'Fazenda'. Se eu tivesse algum contrato fechado com a 'Fazenda', eu não estaria ontem gravando no SBT o programa 'Domingo Legal', e não estaria hoje na RedeTV! gravando o 'Mega Senha'", esclareceu ele no começo do vídeo.

Ele ressaltou que se tivesse fechado algum contrato não poderia participar de programas de outras emissoras como vem fazendo. "Porque quando você assina um contrato com uma emissora, de participação em um reality, você tem cláusula e nessas cláusulas você é impedido de fazer qualquer participação em outras emissoras. Então, pra deixar claro, mantenho minha programação normal. Acadei de sair de um reality vocês contarão comigo aqui fora, não lá dentro. Acalme o coração de vocês", finalizou.

Vale lembrar Cezar nasceu em Salvador, na Bahia, em 1988, mas mora em Brasília desde 2011. Antes do reality da Globo, ele trabalhava em uma UTI neonatal e na emergência de dois hospitais.

Cezar Black avalia participar de outro reality

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Black confessou que existe a possibilidade de aceitar o convite para A Fazenda. "Um novo reality seria uma nova oportunidade de tentar mostrar ao Brasil a minha essência, corrigir meus erros e tentar sair de lá campeão. Ainda me dói um pouquinho o fato de não conseguir chegar até a final. Mas eu faria, sim, outro reality", declarou.

"Eu analisaria as propostas, iria para realities como o da Record, A Fazenda. Mas tem realities que eu não iria, como o No Limite. Uma experiência daquela não é minha praia. Mas se for um reality que eu ache interessante e que eu possa mostrar a minha essência a partir de um confinamento no dia dia, eu iria sem problemas", ressaltou.