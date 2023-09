André Gonçalves participou da 'Casa dos Artistas' e teve filha com participante do reality

Confirmado em A Fazenda 15, ator André Gonçalves participou de reality no SBT em 2002, onde conheceu mãe de uma de suas filhas

Após 21 anos, o ator André Gonçalves está de volta ao mundo dos realities em A Fazenda 15. Para quem não lembra, o ator integrou o elenco da Casa dos Artistas em 2002. Inclusive, ele até teve uma filha com uma participante do programa do SBT, a jornalista e atriz Cynthia Benini.

Recém-separado da atriz Danielle Winits, com quem ficou casado por sete anos, o ex-global teve uma herdeira após se envolver com a integrante da atração promovida pela emissora de Silvio Santos. Atualmente, a jovem, Valentina Benini, já está com 20 anos.

Com Cynthia Benini, o novo participante de A Fazenda ficou por quatro anos até terminar a relação em 2006. Valentina foi a terceira herdeira dele. Ele já era pai de Pedro Arthur Gonçalves e Manuela Gonçalves.

Nos últimos dias foi assunto nas redes sociais ao combinar um flagra com um fotógrafo no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele apareceu de mãos dadas com os filhos.

É bom lembrar que André Gonçalves enfrentou um processo na justiça por não pagar pensão às duas filhas e a dívida, acumulada desde 2007, já está em torno de R$ 450 mil. Nos últimos anos, ele chegou a ser preso após o não pagamento de pensão alimentícia aos filhos. Na época, ele alegou estar sem emprego fixo e não tinha como arcar com os compromissos. Ele renegociou os débitos sendo solto.

Veja as fotos da filha de André Gonçalves e Cynthia Benini:

André Gonçalves está solteiro

O ator André Gonçalves está solteiro atualmente após o fim do casamento com a atriz Danielle Winits. A separação foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.