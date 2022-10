Adriane Galisteu elege look coladinho para apresentar o reality 'A Fazenda'

Apresentadora e modelo Adriane Galisteu elegeu um look coladinho para apresentar 'A Fazenda' na última segunda-feira, 10

Redação Publicado em 11/10/2022, às 12h20

A apresentadora Adriane Galisteu (49) usou suas redes sociais na última segunda-feira, 10, para compartilhar uma sequência de fotos mostrando sua produção para 'A Fazenda 14', o reality show rural da TV Record.

Através de seu perfil no Instagram, Adriane Galisteu compartilhou com seus seguidores uma sequência de registros e exibiu seu look para comandar o reality.

Para mais uma noite de programa ao vivo, Adriane Galisteu apostou em um look justinho, com um top cropped com detalhes em pedraria e uma calça coladinha. Além disso, a apresentadora completou o look com um casaco xadrez e um cinto detalhado.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Adriane Galisteu aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da loira: "Quanto estilo", disse um. "Mas é maravilhosa demais", ressaltou outro. "Perfeita", escreveu o terceiro.

Adriane Galisteu revela que guarda óculos e carro de Ayrton Senna até hoje

Adriane Galisteu foi convidada do PODCARAS, e durante um bate-papo sincero, ela relembrou momentos de sua vida, inclusive o relacionamento com Ayrton Senna (1960 - 1994). Durante a conversa, Adriane Galisteu revelou que guarda até hoje os óculos de sol de Ayrton Senna, segundo a apresentadora, eles ficam em sua gaveta de acessórios.

No bate-papo, Galisteu também falou sobre o interesse do filho, Vittorio de aprender a dirigir no carro dado por Ayrton Senna, que fica guardado na garagem da casa da apresentadora.

"Esse carro tá na minha garagem, cobertinho, de roupinha e tudo. Na casa onde eu moro, porque a gente tem que ligar ele de vez em quando. O Vittorio [Filho de Galisteu] é louco para aprender a dirigir nesse carro, eu falei que ia ensinar quando ele estiver na idade de dirigir!", revelou.