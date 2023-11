A Fazenda: Yuri e Jaque se estranham durante tarefa e o peão dispara: “Forçada”

Os peões Yuri e Jaque brigaram enquanto estavam tirando o lixo e trocaram farpas na Fazenda 15

Nesta terça-feira, 7, o clima esquentou na Fazenda 15. Durante a manhã, os peões faziam as tarefas da casa. Yuri Meirelles e Jaquelline se estranharam sobre o comportamento da peoa nas dinâmicas ao vivo enquanto tiravam o lixo da casa.

Jaque começou criticando as atitudes de Yuri nas dinâmicas que acontecem ao vivo no reality show apresentado por Adriane Galisteu. “Sabe qual é o problema? Quando chega a dinâmica, você pega coisas dos outros. Coloca algo que sou eu e você”, disparou a ex-BBB.

“Você foi, quis aparecer... Não vai me deixar falar?”, se defendeu o modelo que apareceu em clipes da cantora Anitta, sendo interrompido por Jaque. “Imita mais, prefiro mil vezes ter meu histórico de VTzeira que o que você fez com Lucas, o assunto está bem visível, você foi preconceituoso”, disse a peoa.

A aliada de Lucas Souza está se referindo a um comportamento homofóbico por parte de Yuri logo nas primeiras semanas do reality. As atitudes do peão chegaram ao ponto de espectadores clamarem por sua expulsão nas redes sociais. A produção do programa optou por não eliminar o modelo, mas Galisteu deu uma bronca no peão e demais participantes.

"Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. O que eu vou dizer agora é algo que temos que levar para a vida. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no mundo que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez. Para que acabe de fato, só depende de nós e todos nós. Não pode mais existir espaço para esse comportamento. Então que cada um de nós, cidadãos, seja a forca para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas. Eu não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência pode levar até a expulsão do programa”, disse a apresentadora na época.

No atrito com Jaque, Yuri tentou se defender das acusações de ser homofóbico: “Lido com gay todo dia, trabalho com moda”. Após essa fala, o modelo voltou a criticar Jaque: “Não tem argumento, forçada”.

Os outros participantes do programa ficaram sabendo da briga e decidiram opinar. Na piscina, Alicia X, Cezar Black e Kally, que são aliados de Yuri, deram razão para o peão. “[Ela] estava falando m*rd* pra ele, ela precisa desse momento para aparecer. Muito chato isso. Tomara que ela saia”, opinou Cezar.

Alicia pergunta sobre a briga de Jaque e Yuri, Black responde: “Tava falando merd* pra ele, ela precisa desse momento pra aparecer. Muito chato isso. Tomara que ela saia!” pic.twitter.com/Guo6TjW9pC — Dantas (@Dantinhas) November 7, 2023

Acusações!

Na madrugada dessa terça-feira, o grupo paiol, liderado por Cezar Black voltou a fazer acusações contra Lucas Souza. Shay e Radamés voltaram a acusar o ex-marido de Jojo Todynho de ter feito aulas para entrar no programa.

“Obviamente que ele [Lucas] fez porque ele sabe tudo de todas as edições, isso foi estudado. Ele não apenas só assistiu”, disparou Shay.