A Fazenda: Lucas e Alicia brigam feio na sede e peão dispara: “Pirralha”

Antes do programa ao vivo, Lucas Souza e Alicia X tiveram uma briga feia na casa com direto à gritos e xingamentos

Nesta quarta-feira, 8, os ânimos se exaltaram na sede de A Fazenda 15. Lucas Souza e Alicia X protagonizaram uma briga feia minutos antes do programa entrar ao vivo para que os peões fizessem a Prova do Fazendeiro.

O conflito começou quando Lucas acusou Alicia de tê-lo chamado de “sem caráter”. “Você não conhece um pingo da minha história”, declarou o ex-marido de Jojo Todynho no quarto. E Alicia confirmou: “Eu falei como você é aqui dentro, você não tem caráter pra mim”.

“Você cuida do que você fala. Você não pode acusar alguém de ser sem caráter. Nunca roubei, nunca passei por cima de ninguém”, se defendeu Lucas. Mas a peoa continuou com sua opinião sobre Lucas: “Suas atitudes comigo...”.

O peão continuou a acusar Alicia: “Você falou que eu não sou nada, que eu sou sem caráter”. Alicia negou que teria dito que Lucas “não era nada” e pediu para que ele abaixasse seu tom de voz. “É o meu tom de voz! Meu tom de voz é alto”, rebateu o militar.

“Respeita a história das pessoas. Você nunca soube da minha história. Você falou que eu não era nada. Eu sou muita coisa. Não é porque eu coloco uma roupa bonita. Você não sabe um pingo da minha história”, disse Lucas exaltado.

Os peões continuaram brigando sobre o assunto. Lucas comentou sobre sua história, falou que já trabalhou como faxineiro, enquanto Alicia continuava dizendo que não disse que ele “não era nada”, mas que o achava sem caráter. A briga continuou na cozinha da sede.

“Sabe por que doeu? Porque é verdade”, disparou Alicia. O participante respondeu: “Batalhei pra caramba para chegar aqui no ao vivo e uma pirralha como você falar que eu sou nada”. A Tiktoker se ofendeu: “Pirralha o c*r*lh*”.

O desentendimento teve repercussões na casa. Aliados de Alicia aconselharam a influenciadora a “não dar palco”, para Lucas que está na berlinda do programa. Nadja Pessoa foi alertar o peão a não gritar com mulheres. “Você como homem, gritar com mulher não vai dar bem pra você”, aconselhou.

Alicia: "O que que eu menti?"



Lucas: "Eu sou sem caráter?"



Alicia: "Pra mim você é!"



Lucas: "Eu sou nada?"



Alicia: "Eu não falei isso."



Fazendeiro!

Ainda após a briga, os participantes da Fazenda 15 realizaram a Prova do Fazendeiro. A dinâmica consistiu em encontrar cinco cards no feno e levar até a bancada e montar um quebra-cabeça com palavras.

Quem levou a melhor foi Yuri Meirelles, que ficou em primeiro lugar. Henrique conquistou a segunda posição e Jaquelline ficou em terceiro.