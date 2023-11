A Fazenda: Após briga, Jaque reclama de peão: “Não tem respeito”

A peoa Jaquelline criticou a atitude de um participante da Fazenda 15 e criticou-o após briga ao vivo

Nesta segunda-feira, 27, o clima segue tenso em A Fazenda 15. Após uma briga entre Cezar Black e Jaquelline nesta madrugada durante o programa ao vivo, o atrito entre os dois participantes continuou.

Pela manhã, quando todos estavam fazendo suas tarefas, Jaque foi reclamar para André Gonçalves de uma atitude que Black teve quando ela ainda estava no quarto. Na área externa da sede, a ex-BBB contou para o ator o que havia acontecido.

“Eu fiz o almoço, estava cansada, fui deitar. Essa ‘mundiça’ pega a p*rr* da vassoura e começa a ficar varrendo o quarto. Não respeita. Não está vendo que eu e outras pessoas estamos descansando”, denunciou Jaque.

André não entendeu e perguntou sobre quem se tratava: “Quem foi varrer?”. “A p*rr* do Black. Que inferno, ficar batendo vassoura lá dentro. Não respeita nem o momento de descansar dos outros”, respondeu Jaque reclamando do peão.

“Nossa mano, isso me irrita. Parece que faz de propósito. Ficamos a manhã inteira cortando ‘os trem’, não pode fazer meia hora de descanso que a p*rr* do cara encrenca. Eu já me emb*cet* logo, já saio do lugar. Eu não tenho paciência, não estou na minha casa para mandar ir para o inferno”, terminou de desabafar a peoa.

Na dinâmica ao vivo desta madrugada, o conflito começou quando Cezar se declarava para seu par romântico no reality show, Kally Fonseca: "As situações de mulheres aqui que têm coragem para fazer o que querem fazer, estar com querem, a hora que quiserem... cada vez que vejo alguns tipos de posicionamentos relacionados a você, Kally, tenho mais certeza de que estar com você foi uma dádiva de Deus".

Porém, a fim de provocar o enfermeiro, Jaque disparou: "Para o seu jogo, né?". Foi então que o participante do BBB 23 se descontrolou e disse para a peoa: ."Você pode calar sua boca que você não está agora no seu momento de falar?".

Jaquelline se irritou com Black por ele começar a varrer o quarto na hora que ela e outras pessoas estavam dormindo. pic.twitter.com/93KDw3dgfR — Dantas (@Dantinhas) November 27, 2023

Discussão!

Dentro da casa, a situação não está favorável para Cezar Black. O conflito com Jaquelline não foi o único que o peão teve que vivenciar essa semana. O cantor Tonzão Chagas também protagonizou um desentendimento com o ex-BBB.

Tonzão acusou Cezar de não ser responsável ao não ajudar sua namorada no programa, Kally, a cuidar dos animais. “Vai ouvir um papo retão, não tem mais caô. Cadê a consciência de relacionamento? A mulher do cara na chuva no maior sufoco, tive que acordar ele para ajudar. Cadê o relacionamento, companheirismo? É só na hora de aparecer no VT do Rodrigo Faro? Agora vai ouvir também”, disparou.