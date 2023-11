A Fazenda 15: Produção faz ‘ameaça' para os peões na sede

Durante a festa da madrugada deste sábado, 25, os peões quase passaram dos limites com brincadeira na sede e a produção entrou em ação com uma bronca

A produção de A Fazenda 15, da Record TV, deu uma bronca nos peões da sede em tom de ameaça na madrugada deste sábado, 25. Isso porque eles quase passaram dos limites com uma brincadeira após a festa da semana.

O grupo dos Crias, formado por Lily, WL e Yuri, iniciaram uma guerra de creme na sede. Eles deram jatos de creme no rosto de WL para acordá-lo. Para revidar, ele também começou a correr com o creme nas mãos atrás dos colegas.

Depois de toda a bagunça e sujeira pela sede, a produção entrou em ação e deu uma bronca. “Atenção, cuidado com os microfones! Se houve quebra de regras, haverá punição”, informaram. Então, os três pararam com a brincadeira e começaram a limpar a sujeita que fizeram pela casa.

A Fazenda: Kally bringa com Márcia Fu

O clima ficou tenso entre Kally Fonseca e Márcia Fu na sede de A Fazenda 15, da Record TV, nesta sexta-feira, 24. As duas tiveram uma discussão e a loira ficou abalada com a briga entre elas.

Tudo começou depois da dinâmica da gravação do programa Hora do Faro, de Rodrigo Faro, nesta tarde. Kally ouviu Márcia reclamando de uma brincadeira que ela fez com Tonzão. “Me respeita. Eu fiz uma brincadeira com o Ton, não foi querendo diminuir ninguém. Eu já pedi desculpas a ele. Não é da sua conta. Me respeite, podre é você que falou da vida do Radamés e da Alicia”, contou.

Então, Márcia rebateu: “Sua falsa, sua desgraçada. Sua peste ruim, você é má! Cuidado comigo. Mentirosa. Falsa, amiga da onça. Peste. Filha de uma p*t*”. Ao ouvir o palavrão, Kally perdeu a paciência e surtou.

“Minha mãe morreu. Você chamou minha mãe do que? Ela morreu. Minha mãe morreu de câncer”, disse ela, que caiu no choro. Ao ver o desespero da peoa, Márcia se defendeu. “Eu não xinguei a mãe de ninguém. Eles podem falar o que quiserem, podem humilhar os outros. Vai ver se eu estou na esquina”, afirmou ela, e ainda se desculpou com Kally. “Não quis xingar sua mãe, eu não quis. Eu estou te pedindo, você levanta a cabeça e me desculpa se eu te ofendi em relação a sua mãe”.