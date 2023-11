A Fazenda 15: Márcia Fu detona postura de peões após saída de Lucas: “Jogada suja”

Após Lucas Souza desistir de ‘A Fazenda 15’, Márcia Fu aponta o dedo e massacra atitudes de Kally Fonseca e Cezar Black

Com a saída de Lucas Souza do reality show 'A Fazenda 15' na última quarta-feira, 22, Márcia Fu fez questão de apontar quem, segundo ela, foi responsável pela desistência. Durante um vídeo, a ex-voleibolista detonou a postura de Kally Fonseca e Cezar Black ao defender que eles fizeram uma jogada suja para desestabilizar o ex-militar.

Em uma conversa que foi registrada por Lily Nobre, Márcia foi questionada sobre a saída de Lucas: “Eu fiquei muito triste. Não gosto disso, foi uma jogada suja do Black. Muito feio, da Kally nem se fala. Eu jamais usaria um recurso tão baixo para desestabilizar alguém aqui dentro. Ela mentiu, ela tá mentindo por influência do Black”, ela disparou.

"Estou engasgada de tristeza. Você usar alguém, desestabilizar, mentir do jeito que a Kally mentiu. Ela já fez isso comigo em uma dinâmica, ela falou que eu tinha falado mal da Fazenda toda. Mentira dela, nunca fiz isso”, Márcia revelou que guarda ressentimento de um episódio com a cantora e que ela teve influência na desistência.

A ex-atleta ainda detonou o jogo dos peões: “Acho isso feio, triste, estou engasgada por tristeza. Na vida, a gente não precisa fazer essas coisas. Isso é feio. Nem por um milhão e meio, nem por 10 milhões, nem por 50 milhões você pode fazer isso com um amigo [Lucas] do jeito que a Kally fez, que coisa horrorosa!”, lamentou.

“Você pode se jogar, argumentar, falar do outro... mas fazer uma coisa desse nível? O que é isso? Onde estamos? Isso é certo, você desestabilizar um ser humano da forma que a pessoa perdeu tudo, tudo o que ela conquistou, fora os sonhos dela? Fora que foi enxovalhado no ao vivo", Márcia pontuou sobre a briga de Cezar e Lucas.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias os peões protagonizaram algumas discussões acaloradas e o enfermeiro chegou a citar o nome de Jojo Todynho, ex-esposa do militar. Uma das brigas foi tão feia que a segurança do reality precisou intervir para evitar agressões. Pouco tempo depois, Lucas saiu do reality show 'A Fazenda 15', da Record TV, ao bater o sino para pedir para desistir do jogo.

Na noite desta quarta-feira, 22, a produção de ‘A Fazenda 15’ exibiu detalhes da decisão de Lucas Souza para desistir da competição. O ex-militar saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse que estava com o sentimento de missão cumprida.

Além disso, Lucas explicou que queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar após o game: “Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele; confira o discurso de Lucas Souza na íntegra.