A Fazenda 15: Jaquelline vence a nona prova do fazendeiro

Prova do fazendeiro da semana exigiu agilidade, memória e sorte dos participantes em A Fazenda 15. Saiba como foi!

Na noite desta quinta-feira, 15, os roceiros Sander Mecca, Lucas Souza e Jaquelline Grohalski disputaram a prova do fazendeiro. A disputa da semana exigiu que os peões tivessem agilidade, memória e sorte. No final da prova, Jaquelline se deu bem e escapou da roça.

Na prova, os participantes colocaram quatro sapos em uma bancada com alavancas. Eles tiveram que identificar as imagens repetidas em um telão e apertar o giroflex. Caso acertasse quais eram as imagens repetidas, o peão empurrava duas alavancas do adversário para tentar derrubar os sapos. Caso errasse a resposta, o peão puxava a própria alavanca. O campeão foi quem terminou o jogo com pelo menos um sapo na bancada.

Sander foi o primeiro eliminado. Na segunda rodada, Lucas e Jaquelline duelaram e ela se deu bem, vencendo a prova.

Com isso, Sander e Lucas se juntaram à Márcia Fu na roça da semana e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 16.

Saiba como foi a formação da roça da semana:

A roça foi formada na noite desta terça-feira, 14. Saiba como foi a dinâmica:

Para começar, Cezar Black abriu o Lampião. Ele ficou com o poder Branco e deu o poder Laranja para o Shay. Logo depois, Shay abriu o Poder Laranja, que dizia que o Fazendeiro pode ganhar R$ 20 mil caso deixasse o dono do poder indicar o primeiro nome para a roça. Porém, Yuri decidiu não ganhar o dinheiro e ter o direito da indicação.

Com isso, Yuri Meirelles fez sua indicação para a roça e escolheu Jaquelline. “Ela teve algumas atitudes maldosas comida. Ela veio me julgar sobre algo que não cabe a ela. Hoje eu vou indicar a Jaquelline porque eu vou julgar sobre a atitude que ela teve de quando tirou o microfone para punir a casa”, disse ele.

Os peões fizeram a votação aberta e a mais votada foi Márcia Fu, que ocupou o segundo banquinho da roça. Logo depois, Cezar Black abriu o poder Branco, que tinha a missão de indicar o terceiro roceiro entre os peões da baia ou ficar imune. Ele decidiu indicar o roceiro e mandou Lucas Souza direto para a roça.

Desse modo, os peões fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi Sander Mecca. Por fim, Sander teve a missão de escolher quem está vetado da Prova do Fazendeiro e ele escolheu tirar Márcia da prova.