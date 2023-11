A Fazenda 15: Jaquelline chora antes da formação da roça

Após um dia agitado e receber punição, Jaquelline chora e revela o desejo de ir para casa

No confinamento de A Fazenda 15, da Record TV, Jaquelline Grohalski fez um desabafo ao conversar com Lucas Souza. Os dois ficaram diretamente envolvidos na confusão que aconteceu na sede na segunda-feira, 20, quando Lucas brigou com Cezar Black e Jaquelline quebrou uma cadeira do cenário. Nesta terça-feira, 21, ela caiu no choro.

Lucas contou que vai apoiar os sentimentos dela. “Eu estou aqui contigo, independentemente de qualquer coisa. Se você quiser dar um tempo, estou contigo. O que for melhor para você. Eu quero o que for melhor para você”, disse ele. E ela respondeu com sinceridade.

“Neste exato momento, eu estou pensando na minha saúde. Eu cheguei ao extremo ontem. Pelo o que eu vi, as pessoas vão daqui para pior, eu não sei se tenho estômago para isso. Eu estou pedindo uma resposta de Deus”, afirmou ela.

Então, Jaquelline caiu no choro e disse que tem o desejo de ir para casa. Lucas ficou ao lado dela para acalmá-la.

Jaquelline vai receber punição na noite desta terça-feira

Jaquelline Grohalski teve uma atitude extrema durante a briga de Cezar Black e Lucas Souza em A Fazenda 15. No calor do momento, ela quebrou uma cadeira ao jogá-la no chão para aliviar sua tensão. Porém, o gesto dela infringiu as regras do reality show e ela recebeu uma punição.

No entanto, a equipe do reality ainda não revelou qual é a punição dela. Eles apenas informaram que a punição será revelada durante a formação da roça.

“Eu acho que é algo mais para mim mesmo, não para as pessoas. Vocês não podem ser acusados pelos outros. Eu estou calma, eu errei. Tenho consciência. Eu posso sentar em um dos bancos em vez de indicar alguém… Ou pode ser que eu seja eliminada. A direção do programa talvez me elimine”, desabafou.

E completou: “Foi erradíssimo o que eu fiz, e eles estão certos. O que não pode ser é uma punição para todo mundo. Tem que ser uma punição individual, porque o erro foi meu. Eu saí da casinha, estava estressada. Foi o momento de extravasar minha raiva, minha ira. Não é o certo, ninguém tem que sair quebrando as coisas. Preferi ter quebrado, mesmo sabendo que era errado, do que voar numa pessoa para eu sair daqui agredida”.