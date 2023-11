A Fazenda 15: Jaquelline bomba na web após desistência de Lucas: “Campeã”

Após Lucas Souza desistir de ‘A Fazenda 15’, Jaquelline Grohalski recebe apoio do público nas redes sociais e ganha mais de 100 mil seguidores

Jaquelline Grohalski está bombando nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, após a desistência de seu namorado, Lucas Souza, do reality show da Record 'A Fazenda 15'. Em poucas horas, a peoa conquistou o apoio massivo do público do programa e já alcançou mais de 100 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

Para quem não acompanhou, o ex-militar decidiu tocar o sino para sair do reality após protagonizar algumas discussões intensas com Cezar Black. Lucas explicou que gostaria de sair para cuidar de sua saúde mental e para não se desestabilizar. Porém, antes de deixar de vez o confinamento, ele fez questão de se despedir da namorada, Jaquelline.

Assim que pediu para sair do reality show, Lucas voltou até a porta principal da sede e chamou pela amada para dizer uma última declaração. “Jaquelline, eu te amo. Fica bem”, afirmou ele. Do outro lado da porta, Jaquelline ficou comovida e pediu para ele não desistir do jogo em meio às lágrimas, mas o ex-militar manteve sua decisão e deixou a Fazenda.

Após o momento repercutir na web, a cantora e biomédica tem ganhado apoio do público. Ela já ultrapassou o número de 3 milhões de seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Os apoiadores estão deixando muitas mensagens com elogios para sua postura e declarando a artista como grande campeã do programa em meio ao momento delicado.

“Quem mais tá chorando junto com a Jake?”, um seguidor se comoveu ao assistir a cena da despedida. “Foi doloroso demais. Agora mais do que nunca temos a obrigação de fazer a Jaque campeã”, disse um admirador. “Fica bem Jaque nós da família do Lucas estamos mandando muita energia positiva para você aguentar firme aí”, apoiou outro.

Vale lembrar que os Jaquelline e Lucas começaram o namoro durante o reality show. Antes de assumirem a relação, o ex-peão foi casado com a cantora e influenciadora digital Jojo Todynho. Inclusive, a artista foi citada várias vezes durante o programa. Já a morena viveu um relacionamento com o influenciador digital Lucas Vrau antes de entrar no reality show.

O que Lucas Souza falou antes de sair de A Fazenda 15?

Na noite da última quarta-feira, 22, a produção de ‘A Fazenda 15’ exibiu o momento exato em que Lucas Souza pede para desistir da competição. O ex-militar saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse que estava com o sentimento de missão cumprida.

Além disso, Lucas explicou que queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar: “Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele; saiba tudo o que Lucas Souza falou antes de deixar o reality show.