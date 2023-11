A Fazenda 15: Cariúcha detona atitude de Bia Miranda: ‘Muito feio’

Cariúcha desaprova vídeo de Bia Miranda rindo de carro de som com recado para Jenny Miranda em A Fazenda 15

A influenciadora digital e ex-A Fazenda 15 Cariúcha detonou uma atitude de Bia Miranda sobre Jenny Miranda no reality show da Record TV. Nesta terça-feira, 31, Bia apareceu dando risada nas redes sociais ao ver que um carro de som levou uma mensagem de que Jenny estaria cancelada aqui fora para a sede do programa. Ao ver a repercussão do assunto, Cariúcha criticou a filha da colega.

Cariúcha disse que não aprova a atitude de Bia e que aprendeu a perdoar sua mãe. Nos stories do Instagram, ela contou que sofreu em sua relação com a mãe durante o seu crescimento, mas que a perdoou com o passar dos anos.

"Gente, estou vendo um vídeo da Bia Miranda rindo da própria mãe. Eu não consigo normalizar isso. Por mais que uma mãe tenha feito mal para uma filha, tem que honrar pai e mãe ou deixa isso de lado, esquece, perdoa, e não fica com contato. Quando eu era menor de idade, a minha mãe me expulsou de casa, a mãe me espancava, a minha mãe falava que eu nunca ia ser ninguém. Hoje eu perdoei a minha mãe. Honrai pai e mãe. Eu acho muito feio mãe e filha ser inimigas. A minha mãe pintou comigo, eu fui para as ruas, hoje a minha mãe me pede desculpas, eu perdoei e vida que segue. Agora você ficar pisoteando e virando inimiga da própria mãe, me poupe, né Bia. Olhe que o mundo dá voltas. Muito feio ficar rindo da desgraça de uma mãe, por mais que ela tenha errado”, disse ela.

E completou: "A minha mãe também errou para caramba, e o que eu fiz? Eu me recolhi, esperei o tempo passar e perdoei a minha mãe, porque isso é bíblico. Honrai pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Ser inimiga de mãe e pai… Faz igual eu fiz, eu me afastei da minha mãe e esperei o tempo passar. A mãe dela já está lá cancelada, tem depressão. Eu tava com a Jenny lá, estou com pena da Jenny, estou achando isso muito feio, Bia”.

Bia Miranda deu risada nas redes sociais

A influenciadora digital Bia Miranda reagiu ao descobrir que fãs de A Fazenda 15, da Record TV, mandaram um carro de som até a sede do programa com recado para os participantes. Nas redes sociais, ela apareceu dando risada ao ver que os fãs falaram de sua mãe, Jenny Miranda, que está confinada no reality show.

A mensagem do carro de som dizia: “Atenção: Jenny cancelada, Kally cuidado com o paiol, Rachel campeã”. Ao ver isso, Jenny apareceu com um vídeo reagindo ao que aconteceu. “Atenção, Jenny cancelada [risos]. O que é isso? Vocês colocam jeito para tudo, né, mano?”, afirmou ela.

Logo depois, ela negou que tenha sido a responsável pelo carro de som. “Gente, relaxa, tá? Não fui eu. Estão achando que fui eu, mas não fui eu não. Isso eu não posso levar o crédito”, afirmou.

Ao ver a reação de Bia Miranda, o marido de Jenny, Fábio Gontijo detonou a jovem em um post nos stories do Instagram. “E quem diria… A crueldade vindo também da própria filha! Esta daqui sabe muito bem sobre o histórico grave de depressão da mãe dela. E sobre isso não adianta dizer que eu não presenciei, pois antes de ser marido dela eu fui amigo por muitos anos e vi os vídeos, os áudios, as marcas! Ao invés de você ao menos ficar calada ao ver o ‘jogo’ trazer consequências para a vida da sua mãe aqui fora, espero que vicie esteja rindo disso agora e que um dia não chore depois, caso algo aconteça”, escreveu.